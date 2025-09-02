«Деньги стали дороже, чем люди»: стоит ли свердловчанам менять работу сейчас

Перестройка рынка труда Свердловской области негативно сказалась на вакансиях
Некоторые компании приняли решение сокращать штат сотрудников
Некоторые компании приняли решение сокращать штат сотрудников Фото:

В Свердловской области замедлилась зарплатная гонка, а некоторые компании вынуждены сокращать штат работников. О том, какая складывается ситуация на рынке труда и целесообразно ли менять работу сейчас, URA.RU узнало у основателя и руководителя крупнейшего на Урале HR-клуба — HR-mnenie Андрея Попова.

«С конца 2022-го и до 2024-го действовала мощная компенсирующая сила. Ее логика такая: был большой рынок, на нем были российские и иностранные игроки, и российские игроки, аффилированные с иностранными игроками. В 2022-2023 годах часть ниш резко освободилась, а рынок начал перестраиваться. По этой причине в Свердловской области оказалось огромное количество покупателей, у которых забрали товары и услуги. Изменения сформировали у работодателей потребность в росте, захвате освободившихся ниш. Стали нужны новые люди — спрос усилился и лег на предыдущий, который никуда не делся. В результате мы в 2023-2024 годах наблюдали дикую гонку зарплат. У нас никогда в стране за всю наблюдаемую историю с такой скоростью не росли реальные заработные платы», — отметил Попов.

Волна спроса заставила работодателей открывать новые направления и нанимать людей. Для того, чтобы справиться с такой нагрузкой, бизнес с 2023-го по 2024 год брал деньги в долг, так как, по словам Попова, большинство предпринимателей ограничены в оборотных средствах. К 2025 году волна перемен утихла, и в I квартале текущего года работодатели стали пересматривать свои планы.

«Они [компании] поняли, что им уже не нужно столько людей. Кто-то стал сокращать штат, ужиматься. Есть и те, у кого все хорошо, они продолжают нанимать сотрудников, но доля тех, кто перестал это делать, очень серьезная. Сейчас деньги стали дороже, чем люди», — считает эксперт.

Ситуация может стать другой, считает Попов, когда изменится кредитно-денежная политика. То есть когда деньги для вложения в человеческий ресурс подешевеют вновь. При этом на данный момент не лучшее время, чтобы менять работу.

«Ни в коем случае [не увольняться], я бы не советовал рассматривать поиск работы. Если говорить точно, сейчас хуже искать работу, чем год назад, это прям гарантированно. И я бы этой осенью никуда не спешил, если нет дополнительных факторов, которые объясняют смену работы», — посоветовал Попов.

