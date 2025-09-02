Первого сентября в Академическом районе Екатеринбурга прошли масштабные торжества, посвященные Дню знаний. В этом году первый школьный звонок услышали 25 тысяч юных жителей района, из которых почти 3 тысячи впервые сели за парты. Главной площадкой праздника стала школа №19, где состоялось открытие сразу восьми первых классов. Подробнее — в материале URA.RU.
Особую значимость событию придало присутствие полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Артема Жоги. Он поздравил школьников и педагогов с началом учебного года, отметив, что современные дети живут в эпоху стремительных изменений и информационного изобилия.
«Сегодня мир стремительно меняется, информации становится все больше — это и просторы интернета, и библиотеки. Вы должны уметь извлекать знания из этого огромного объема данных, поэтому я желаю вам совершенствовать свои навыки в учебе и поиске информации», — подчеркнул Жога.
К ученикам старших классов с напутственной речью обратился глава Академического района Николай Смирнягин. Он выразил уверенность, что многие выпускники выберут путь служения отечеству, а школа №19 создает для этого все условия.
«Дорогие ребята, я искренне желаю, чтобы тот жизненный путь, который вы для себя определили, сложился удачно. Уверен, что многие из вас выберут путь служения отечеству. Школа №19 делает для этого все возможное», — отметил Смирнягин.
Слова главы района подкреплены реальными проектами. С 2023 года в школе №19 успешно реализуется программа «Полицейские классы», а в этот День знаний был торжественно открыт первый в УрФО таможенный класс — 10 «В». Такие инициативы расширяют возможности для профессионального самоопределения школьников.
Академический район, получивший статус самостоятельного муниципалитета лишь в 2021 году, уже демонстрирует впечатляющие успехи в сфере образования. Школы района вошли в число 500 лучших учебных заведений России по версии агентства RAEX. Так, школа №16 заняла 10-е место по Среднему Уралу, а школа №19 — 16-е место в региональном рейтинге.
Аналитики RAEX оценивали качество образования по числу выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. Всего из Свердловской области в шорт-лист лучших вошли 15 школ. Школа №16 также попала в ТОП-500 по количеству выпускников, поступивших в лучшие университеты России, заняв 280-е место в общероссийском рейтинге. Учебные заведения района получили именные сертификаты RAEX, подтверждающие их высокий статус.
С началом нового учебного года учеников и педагогов поздравил и руководитель мастер-девелопера Академического района, генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов (входит в ГК «КОРТРОС»). Он отметил особое значение Дня знаний для района, где проживает много молодых семей.
«1 сентября — это всегда радость, волнение и новые ожидания. В Академическом этот праздник имеет особое значение, ведь здесь живет много молодых семей, и именно дети задают будущее нашего района. Для нас важно быть частью этого события, видеть, как вместе с домами и улицами формируется динамичная и живая среда, где комфортно и учиться, и жить», — подчеркнул Ланцов.
Проект комплексного освоения территории «Академический» предусматривает создание всей необходимой инфраструктуры для комфортной жизни и качественного образования. Сегодня здесь проживает более 100 тысяч человек. В проекте «Академический» действуют 6 школ и 15 детских садов, работают крупные спортивные объекты международного уровня, такие как Дворец Дзюдо и Академия тенниса, а также современный торговый центр.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!