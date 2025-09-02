В Курганской области простились с погибшим на СВО командиром взвода Камышевым. Фото

В Шадринске похоронили младшего лейтенанта, погибшего на фронте
В Шадринске похоронили младшего лейтенанта, погибшего на фронте Фото:
Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области простились с командиром взвода Даниилом Камышевым, который погиб в ходе специальной военной операции (СВО). Младшему лейтенанту было 26 лет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военном комиссариате региона.

«Даниил Алексеевич Камышев погиб в зоне спецоперации. На фронте он служил командиром взвода в звании младшего лейтенанта», — сообщили URA.RU в военкомате региона.

Боец Даниил Камышев погиб на СВО
Боец Даниил Камышев погиб на СВО
Фото:

Камышев заканчивал Шадринский автомеханический техникум. На фронт уходил из Алтая. Прощание с бойцом прошло в Шадринске. Его похоронили на кладбище №3.

