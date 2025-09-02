В Шадринске похоронили младшего лейтенанта, погибшего на фронте
В Курганской области простились с командиром взвода Даниилом Камышевым, который погиб в ходе специальной военной операции (СВО). Младшему лейтенанту было 26 лет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военном комиссариате региона.
«Даниил Алексеевич Камышев погиб в зоне спецоперации. На фронте он служил командиром взвода в звании младшего лейтенанта», — сообщили URA.RU в военкомате региона.
Боец Даниил Камышев погиб на СВО
Камышев заканчивал Шадринский автомеханический техникум. На фронт уходил из Алтая. Прощание с бойцом прошло в Шадринске. Его похоронили на кладбище №3.
