Путин провел переговоры с президентом Сербии Вучичем

Путин встретился с Вучичем
Путин встретился с Вучичем
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президенты России и Сербии, Владимир Путин и Александр Вучич провели переговоры в Пекине. По словам Владимира Путина, Россия ценит самостоятельный курс Сербии на международной арене и уважает решения президента Вучича.

«Мы видим и с уважением относимся к независимому политическому курсу, который проводит Сербия под вашим руководством. Рад возможности поговорить с сегодня», — заявил глава российского государства. Путин также отметил, что стратегическое партнерство между двумя странами приносил положительные результаты. Его слова передает корреспондент URA.RU.

В ходе визита в Пекин Путин провел ряд двусторонних и многосторонних встреч. Ранее российский президент обсудил вопросы сотрудничества с председателем КНР Си Цзиньпином и принял участие в трехстороннем саммите с лидерами Китая и Монголии.

Помимо этого, глава российского государства провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и премьером Словакии Робертом Фицо. Последний спросил у Путина разрешение на передачу его послания лидерам ЕС.

