Фицо спросил у Путина разрешение на передачу его послания лидерам ЕС

Фицо хочет донести до Европы позицию Путина
Фицо хочет донести до Европы позицию Путина

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить передать его послание лидерам стран Европейского союза. Об этом сообщили корреспонденты URA.RU, находящиеся на месте встречи глав государств в Пекине 2 сентября 2025 года.

«Я хочу спросить, могу ли я передать послание с вашей стороны моим коллегам, потому что то, что вы сделали относительно встречи с президентом США (Дональдом Трампом — прим URA.RU), это — большой шаг вперед», — заявил Фицо. Он также попросил у Путина обменяться информацией касаемо идущей встречи. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Путин поддержал инициативу Фицо, отметив особенности положения Словакии. По словам российского лидера, страна будучи членом ЕС и НАТО может критиковать данные организации. «Это ваше сообщество, ваша семья сегодня», — отметил Путин. 

Президент России Владимир Путин заявил, что Европейский союз и НАТО обладают «особым мастерством в сочинении сказок и создании фильмов ужасов». По его словам, распространяемая в последнее время истерия вокруг якобы готовящегося нападения России на европейские страны является либо провокацией, либо свидетельством полной некомпетентности.

Ранее в Пекине началась встреча Путина и Фицо. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов с места событий.

