Пермь оказалась в лидерах по росту стоимости «квадрата» во вторичке

В августе цена за квадратный метр на вторичном рынке в Перми достигла 112 тысяч
Показатель вырос на 1% по сравнению с июлем
Показатель вырос на 1% по сравнению с июлем Фото:

В августе 2025 года в Перми медианная цена одного квадратного метра на вторичном рынке достигла 112 тысяч рублей. Показатель вырос на 1% по сравнению с июлем.

«За тот же период число выставленных на продажу объектов выросло на 7,7%. Медианная стоимость квартиры составила 5,3 млн рублей при средней площади 47 квадратных метров», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса Яндекс Недвижимость.

При этом Пермь заняла третью строчку среди городов-миллионников по наибольшему приросту стоимости квадратного метра. В лидерах — в Санкт-Петербург. Медианная цена квадрата за прошлый месяц там выросла на 1,7% — до 222 тысяч рублей. Второе место по темпам роста занял Нижний Новгород (+1,2%, до 143 тысяч рублей).

По данным аналитиков, в августе вторичный рынок в миллионниках оставался в рамках традиционной сезонной динамики. Цены в большинстве городов практически не изменились. Однако с началом осени, когда активность традиционно растет, можно ожидать, что и число сделок также будет расти. Особенно при условии вероятного продолжения снижения ключевой ставки.

