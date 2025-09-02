Московский суд оштрафовал соцсеть Pinterest на 4 млн рублей

Американская компания Pinterest Inc. привлечена к административной ответственности решением мирового судьи в Москве. Как стало известно, судебный орган признал корпорацию виновной в совершении правонарушения, регламентированного частью 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
По итогам рассмотрения дел, по каждому из двух эпизодов компании было назначено наказание в виде штрафа. Общая сумма взыскания составила четыре миллиона рублей, так как по каждому из правонарушений был назначен штраф в размере двух миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.