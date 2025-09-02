Московский суд оштрафовал соцсеть Pinterest на 4 млн рублей

Соцсеть Pinterest нарушила законодательство РФ
Соцсеть Pinterest нарушила законодательство РФ

Американская компания Pinterest Inc. привлечена к административной ответственности решением мирового судьи в Москве. Как стало известно, судебный орган признал корпорацию виновной в совершении правонарушения, регламентированного частью 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

По итогам рассмотрения дел, по каждому из двух эпизодов компании было назначено наказание в виде штрафа. Общая сумма взыскания составила четыре миллиона рублей, так как по каждому из правонарушений был назначен штраф в размере двух миллионов рублей.

