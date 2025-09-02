На трассе Тюмень — Омск загорелся грузовик

На федеральной трассе Тюмень — Омск в Абатском загорелся полуприцеп грузовика Scania. Об этом сообщили в ФКУ Уралуправтодор.

«Инцидент произошел сегодня днем, около 14:50. По предварительным данным, причиной возгорания стал перегрев задней ступицы. Водитель успел остановить автомобиль на обочине, после чего полуприцеп загорелся», — сообщает пресс-служба ведомства.

В результате ДТП пострадавших нет. Грузовик находятся на обочине, а на дороге организовано реверсивное движение. Полуприцеп удалось отсоединить от тягача. На место происшествия прибыли два пожарных расчета.

