На трассе Тюмень — Омск загорелся грузовик

На трассе загорелся полуприцеп грузовика Scania
На федеральной трассе Тюмень — Омск в Абатском загорелся полуприцеп грузовика Scania. Об этом сообщили в ФКУ Уралуправтодор.
«Инцидент произошел сегодня днем, около 14:50. По предварительным данным, причиной возгорания стал перегрев задней ступицы. Водитель успел остановить автомобиль на обочине, после чего полуприцеп загорелся», — сообщает пресс-служба ведомства.
В результате ДТП пострадавших нет. Грузовик находятся на обочине, а на дороге организовано реверсивное движение. Полуприцеп удалось отсоединить от тягача. На место происшествия прибыли два пожарных расчета.
