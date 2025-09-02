Захарова призвала Стубба повернуть штыки против украинских нацистов

Стубб должен начать бороться с нацистами в украинской власти, заявила Захарова
Стубб должен начать бороться с нацистами в украинской власти, заявила Захарова
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Представитель МИД РФ Мария Захарова резко прокомментировала заявление президента Финляндии Александра Стубба о «победе» над СССР в 1944 году. Она предложила ему вспомнить о роли Советского Союза, отметив, что Финляндия могла бы сейчас сосредоточиться на борьбе против нацистов, намекая на киевские власти.

«Если 1944 год „не отпускает“ Стубба, рекомендуем его стране повернуть, как в том году, штыки против нацистов — сейчас в их роли выступает режим Зеленского», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что Стубб мог бы поделиться со своими союзниками в Брюсселе «алгоритмом победы 1944 года» как способом сохранения независимости Украины. По ее словам, это позволило бы будущим поколениям гордиться результатами, достигнутыми благодаря взвешенным и ответственным решениям.

Критика Захаровой прозвучала на фоне продолжающихся споров вокруг исторической оценки роли Финляндии во Второй мировой войне, включая ее сотрудничество с нацистской Германией. Российская сторона призывает международное сообщество к единству в борьбе с неонацизмом, который воплощен в современном украинском руководстве.

