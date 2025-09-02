Полярное сияние зафиксировали над Ирбитом (Свердловская область)
После сильной магнитной бури, которая обрушилась на Россию в начале сентября, во многих регионах начали фиксировать северное сияние. Яркие цвета раскрасили небо над Свердловской областью. Фотографиями завораживающего явления делятся очевидцы.
Полярное сияние появляется, когда частицы солнечного ветра сталкиваются с газами в атмосфере Земли, которые направляются к магнитным полюсам нашей планеты. В результате столкновений газы возбуждаются и начинают светиться разными цветами, создавая красивые световые явления.
