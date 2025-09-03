Во время вторжения в Курскую область ВСУ избавлялись от свидетелей своих преступлений

Украинские военные в период оккупации Суджи Курской области с 2024 года организованно свозили мирных жителей всего приграничного района в интернат, чтобы лишить их возможности свидетельствовать о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал житель приграничья Илья Белокрылов, который оказался среди вывезенных в интернат во время захвата города.
«ВСУ специально свозили со всего района мирное население в интернат. Думаете, спасали они мирных жителей, рискуя собой? Ребенку ясно, что мы — живые свидетели», — рассказал Белокрылов в беседе с ТАСС.
После удара ВСУ по зданию интерната в Судже в феврале 2025 года по данным Белокрылова, более 120 человек были вывезены украинской стороной на территорию Сумской области. Там они находились в плену. Сам Белокрылов пробыл в неволе около полугода, после чего был возвращен в Россию в ходе недавнего обмена пленными между РФ и Украиной.
По данным на конец августа 2025 года врио главы Курской области Александр Хинштейн обновил данные по пропавшим без вести курянам в период вторжения ВСУ. Он отметил, что в реестре пропавших жителей региона числятся 2 132 человека. Судьба большинства из них уже определена, однако 590 человек по-прежнему остаются ненайденными. Курскую область освободили от ВСУ в апреле 2025 года.
