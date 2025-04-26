Курская область полностью освобождена от ВСУ спустя почти девять месяцев: главное о СВО за 26 апреля

Вооруженные силы России полностью восстановили контроль над территорией Курской области, завершив операцию по вытеснению украинских подразделений, находившихся в регионе на протяжении почти девяти месяцев. России помогли солдаты КНДР, участвовавшее в обороне региона. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.
Кроме того, военнослужащие группировки «Север» нанесли удары по позициям украинских войск в белгородском направлении, в результате которых были уничтожены до 35 солдат противника. Главное об СВО к 26 апреля — в материале URA.RU.
Герасимов рассказал Путину о полном освобождении Курской области
Герасимов заявил, что Курская область полностью освобождена от украинских войск. Последний населенный пункт, Горналь, взят под контроль. «Пятый канал» публикует кадры, как военнослужащие подразделения 22-го полка 44-го армейского корпуса ВС РФ водрузили российский флаг в населенном пункте. Отдельно Герасимов поблагодарил военнослужащих КНДР, которые в рамках договора о стратегическом партнерстве сражались плечом к плечу с российскими бойцами.
Потери ВСУ в регионе составили свыше 76 тысяч человек убитыми и ранеными, уничтожено более 7,7 тысяч единиц техники. Особую роль сыграла операция «Поток», в ходе которой совместные действия российских войск и добровольцев привели к разгрому украинской группировки. ВСУ были вынуждены отступить, а их планы по созданию плацдарма провалились. Сейчас в области идет зачистка и разминирование.
ВС РФ стали использовать новый беспилотник в зоне СВО
В последние недели ВС РФ активно применяют новый БПЛА «Бандероль» для атак на военные объекты Украины, сообщает специалист в области связи Сергей Бескрестнов, известный также под псевдонимом Флэш. Дрон наносит значительный ущерб ВСУ, поскольку местные средства противовоздушной обороны оказываются неспособны его перехватить.
ВСУ потеряли на белгородском направлении 35 человек и танк
Вооруженные силы группировки «Север» нанесли удары по позициям украинской армии на белгородском направлении, в результате чего, по информации Министерства обороны Российской Федерации, ликвидированы до 35 военнослужащих противника. Кроме того, ведомство сообщает об уничтожении танка, бронетранспортера, двух автомобилей, артиллерийского орудия и станции радиоэлектронной борьбы.
Украина выпустила более 40 дронов по пяти регионам России
Российские средства ПВО за ночь с 25 на 26 апреля сбили над пятью регионами России 49 беспилотников армии Украины, передает Минобороны. Официальных данных о жертвах и разрушениях в Курской, Белгородской областях и Крыму пока нет.
- Курская область – уничтожено 27 дронов
- Белгородская область – сбито 16 БПЛА.
- Крым – за полтора часа ликвидировано 4 дрона.
- Ростовская область – один БПЛА сбит в Миллеровском районе, жертв и разрушений нет.
- Липецкая область – один дрон уничтожен, временно вводился красный уровень угрозы.
ВСУ убили боевика «Правого сектора»*, который сдался в плен России
ВСУ нанесли удар по подразделению российских военных, которое осуществляло эвакуацию плененного бойца украинской националистической организации «Правый сектор» (признана террористической и запрещена в РФ). В результате обстрела пленный погиб, сообщил военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии ВС РФ с позывным Киндер. Российские военные продолжали эвакуацию пленного на протяжении двух-трех километров, однако из-за значительной кровопотери тот скончался.
Ход СВО на разных направлениях фронта
Брянское направление
На Брянском направлении ВСУ продолжают обстрелы приграничных территорий. В результате одного из ударов поврежден дом семьи олимпийского чемпиона Александра Большунова в селе Подывотье.
Часовоярское направление
Над Часов Яром продолжаются воздушные бои. 217-й полк ВДВ (Иваново) успешно сбивает тяжелые украинские дроны-бомбардировщики, не давая ВСУ закрепиться в небе, сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Белгородское направление
Группировка «Север» полностью освободила Поповку от украинских диверсантов. Над населенным пунктом поднят российский флаг, сейчас идет зачистка прилегающих территорий.
Удары по Украине
В Киеве прогремел мощный взрыв на заводе «Буревестник», который производит радиолокационные системы для ВМФ. Ночным атакам российских дронов подверглись военные предприятия в Днепропетровске, Кропивницком и Павлограде.
*Организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации
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