WP: Си Цзиньпин демонстрацией нового оружия в Пекине дал сигнал США

Си Цзиньпин показал Трампу, что готов оспорить глобальное лидерство Штатов
Си Цзиньпин показал Трампу, что готов оспорить глобальное лидерство Штатов
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

В ходе парада в Пекине, посвященного 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны председатель КНР Си Цзиньпин продемонстрировал военную технику нового поколения. Тем самым он ответил на заявление президента США Дональд Трамп с призывом напомнить о значительной поддержке Вашингтона для обеспечения независимости китайской стороны в войне. и подчеркнул готовность страны оспорить глобальное лидерство Штатов.  

«Китайская нация — это великая нация, которую никогда не запугают никакие хулиганы», — заявил Си Цзиньпин, его слова приводит The Washington Post. Он также подчеркнул вклад Китая, России и других незападных стран в победу над захватчиками из Японии и в борьбе против фашизма.  

В своем сообщении в социальной сети Truth Social Дональд Трамп попросил председателя КНР передать приветствия лидерам РФ и КНДР — Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, присутствующим на параде. Он также обратился к китайскому коллеге с напоминанием о вкладе Штатов в победу во Второй мировой войне и заподозрил трех лидеров в заговоре против Вашингтона. 

URA.RU проводило онлайн-трансляцию мероприятия. В Пекине для освещения всех событий также находятся журналисты агентства Екатерина Лазарева и Роман Наумов.

