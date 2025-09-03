Вирусолог предупредил россиян о раннем пике заболеваемости

Вирусолог Нетесов: пик заболеваемости вирусами в новом сезоне наступит раньше
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Основными причинами роста заболеваемости станут вирусы гриппа и коронавирус
Основными причинами роста заболеваемости станут вирусы гриппа и коронавирус Фото:

В новом эпидемическом сезоне 2025–2026 годов россиянам стоит ожидать более раннего пика заболеваемости вирусными инфекциями, чем это было в прошлом году. Об этом сообщил известный вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

«Вернее всего, это будет конец декабря — январь», — рассказал Нетесов ТАСС. Эксперт подчеркивает, что в предстоящем сезоне основными причинами роста заболеваемости вновь станут вирусы гриппа и коронавирусная инфекция. Также значительный вклад в статистику заболеваемости внесут риновирусы — их известно до сотни разновидностей. Несмотря на высокую заболеваемость риновирусами, эти инфекции, как правило, протекают легко и не приводят к серьезным последствиям для здоровья.

В 2024 году пик заболеваемости вирусами гриппа сместился на более поздний срок — февраль–март. По мнению Нетесова, это связано с увеличением числа вакцинированных россиян и удачным подбором штаммов в составе гриппозных вакцин. Академик особо отметил важность вакцинации и в наступающем эпидемическом сезоне. По его словам, именно высокий уровень коллективного иммунитета позволяет контролировать распространение вирусных инфекций.

Одной из причин смещения пиков заболеваемости в прошедшем сезоне эксперт называет аномально теплую зиму 2024–2025 годов. Мягкие погодные условия, по мнению вирусолога, могли повлиять на циркуляцию вирусов и сроки массового распространения инфекций среди населения. В минувшем сезоне произошла смена доминирующих вариантов вируса гриппа. Если ранее преобладал вирус гриппа типа А подтипа H3N2, то в прошлом сезоне на первый план вышли варианты подтипа H1N1. Это связано с тем, что в обществе сформировался сильный популяционный иммунитет к H3N2 после предыдущих вспышек, что позволило H1N1 занять лидирующие позиции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В новом эпидемическом сезоне 2025–2026 годов россиянам стоит ожидать более раннего пика заболеваемости вирусными инфекциями, чем это было в прошлом году. Об этом сообщил известный вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. «Вернее всего, это будет конец декабря — январь», — рассказал Нетесов ТАСС. Эксперт подчеркивает, что в предстоящем сезоне основными причинами роста заболеваемости вновь станут вирусы гриппа и коронавирусная инфекция. Также значительный вклад в статистику заболеваемости внесут риновирусы — их известно до сотни разновидностей. Несмотря на высокую заболеваемость риновирусами, эти инфекции, как правило, протекают легко и не приводят к серьезным последствиям для здоровья. В 2024 году пик заболеваемости вирусами гриппа сместился на более поздний срок — февраль–март. По мнению Нетесова, это связано с увеличением числа вакцинированных россиян и удачным подбором штаммов в составе гриппозных вакцин. Академик особо отметил важность вакцинации и в наступающем эпидемическом сезоне. По его словам, именно высокий уровень коллективного иммунитета позволяет контролировать распространение вирусных инфекций. Одной из причин смещения пиков заболеваемости в прошедшем сезоне эксперт называет аномально теплую зиму 2024–2025 годов. Мягкие погодные условия, по мнению вирусолога, могли повлиять на циркуляцию вирусов и сроки массового распространения инфекций среди населения. В минувшем сезоне произошла смена доминирующих вариантов вируса гриппа. Если ранее преобладал вирус гриппа типа А подтипа H3N2, то в прошлом сезоне на первый план вышли варианты подтипа H1N1. Это связано с тем, что в обществе сформировался сильный популяционный иммунитет к H3N2 после предыдущих вспышек, что позволило H1N1 занять лидирующие позиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...