Вирусолог предупредил россиян о раннем пике заболеваемости

В новом эпидемическом сезоне 2025–2026 годов россиянам стоит ожидать более раннего пика заболеваемости вирусными инфекциями, чем это было в прошлом году. Об этом сообщил известный вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.
«Вернее всего, это будет конец декабря — январь», — рассказал Нетесов ТАСС. Эксперт подчеркивает, что в предстоящем сезоне основными причинами роста заболеваемости вновь станут вирусы гриппа и коронавирусная инфекция. Также значительный вклад в статистику заболеваемости внесут риновирусы — их известно до сотни разновидностей. Несмотря на высокую заболеваемость риновирусами, эти инфекции, как правило, протекают легко и не приводят к серьезным последствиям для здоровья.
В 2024 году пик заболеваемости вирусами гриппа сместился на более поздний срок — февраль–март. По мнению Нетесова, это связано с увеличением числа вакцинированных россиян и удачным подбором штаммов в составе гриппозных вакцин. Академик особо отметил важность вакцинации и в наступающем эпидемическом сезоне. По его словам, именно высокий уровень коллективного иммунитета позволяет контролировать распространение вирусных инфекций.
Одной из причин смещения пиков заболеваемости в прошедшем сезоне эксперт называет аномально теплую зиму 2024–2025 годов. Мягкие погодные условия, по мнению вирусолога, могли повлиять на циркуляцию вирусов и сроки массового распространения инфекций среди населения. В минувшем сезоне произошла смена доминирующих вариантов вируса гриппа. Если ранее преобладал вирус гриппа типа А подтипа H3N2, то в прошлом сезоне на первый план вышли варианты подтипа H1N1. Это связано с тем, что в обществе сформировался сильный популяционный иммунитет к H3N2 после предыдущих вспышек, что позволило H1N1 занять лидирующие позиции.
