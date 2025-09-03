Путин заявил, что рад возможности провести переговоры с Ким Чен Ыном в Пекине

Путин намерен обсудить с главой КНДР вопросы двусторонних отношений
Путин намерен обсудить с главой КНДР вопросы двусторонних отношений
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент РФ Владимир Путин выразил удовлетворение возможностью проведения отдельной встречи с руководителем КНДР Ким Чен Ыном в Пекине. Об этом он сообщил непосредственно обращаясь к северокорейскому лидеру в ходе переговоров.

«Очень рад вас видеть и рад тому, что у нас будет возможность поговорить о двусторонних наших отношениях, причем во всех измерениях, по всем направлениям», — сказал Путин. Его слова приводит телеканал «Россия 24». 

В ходе встречи глава РФ попросил Ким Чен Ына передать искренние слова благодарности всему народу его страны. Кроме того, Владимир Путин сообщил, что намерен обсудить с северокорейским коллегой широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений. 

Китайская столица сегодня принимает торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны. В церемониях принимают участие главы иностранных государств, среди которых — Владимир Путин, который ранее также присутствовал на военном параде на площади Тяньаньмэнь.

