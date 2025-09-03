Путин отметил героизм военных КНДР при освобождении Курской области

Путин заявил, что освобождение курского приграничья происходило в полном соответствии с договором между странами
Путин заявил, что освобождение курского приграничья происходило в полном соответствии с договором между странами Фото:
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном подчеркнул, что военнослужащие Северной Кореи принимали участие в освобождении Курской области от ВСУ. По его словам, это происходило по инициативе северокорейского лидера и в полном соответствии с двусторонними соглашениями.

«Военные КНДР участвовали в освобождении Курской области по инициативе Ким Чен Ына. <...> Хочу отметить, что ваши воины сражались мужественно и героически», — заявил Путин. Его слова передает телеканал «Россия 24». 

Также президент РФ выразил удовлетворение возможностью проведения отдельной встречи с Ким Чен Ыном в Пекине. Кроме того, Путин попросил лидера КНДР передать искренние слова благодарности всему народу его страны.

