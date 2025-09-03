Ким Чен Ын: отношения КДНР и России должны соответствовать современным вызовам

Необходимо приложить усилия в работе над двусторонними отношениями Северной Кореи и России, чтобы они отвечали современным вызовам. Об этом сообщил северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Он также отметил действия военных страны при освобождении курского приграничья от ВСУ.
«Я думаю, что мы должны добиваться больших успехов, чтобы все это соответствовало требованиям времени и чтобы это помогло повышению благосостояния наших народов», — заявил Ким Чен Ын. Его слова приводятся в онлайн-трансляции телеканала «Россия-24».
В ходе беседы лидер КНДР также выразил благодарность Владимиру Путину за высокую оценку участия северокорейских военных в освобождении Курской области от украинских бойцов. Он подчеркнул, что совместная борьба с «братским российским народом и армией» осуществлялась в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и соответствующих обязательств.
