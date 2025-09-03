Сестра Ким Чен Ына приняла участие в переговорах с Путиным

Переговоры между лидерами двух стран проходят в Пекине
новость из сюжетаПоездка Путина в Китай на ШОС и военный парад
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Е Чжон, приняла участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры между лидерами двух стран проходят в Пекине.
Как передает корреспондент РИА Новости, Ким Е Чжон занимает пост заместителя заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Она регулярно сопровождает своего брата в зарубежных поездках.
