В центральной части Израиля зазвучали сирены

Был зафиксирован пуск ракеты с территории Йемена
В центральной части Израиля, включая Тель-Авив, были активированы сирены воздушной тревоги. Причиной стала угроза ракетного обстрела, исходящая из Йемена.
Как передает корреспондент РИА Новости, по официальной информации Армии обороны Израиля, был зафиксирован пуск ракеты с территории Йемена. Военные подразделения немедленно приступили к попыткам перехвата летящего объекта. Система оповещения о ракетных обстрелах «Цева Адом» сработала в десятках населенных пунктов и городов центральной части Израиля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!