В центральной части Израиля зазвучали сирены

Был зафиксирован пуск ракеты с территории Йемена
Был зафиксирован пуск ракеты с территории Йемена

В центральной части Израиля, включая Тель-Авив, были активированы сирены воздушной тревоги. Причиной стала угроза ракетного обстрела, исходящая из Йемена.

Как передает корреспондент РИА Новости, по официальной информации Армии обороны Израиля, был зафиксирован пуск ракеты с территории Йемена. Военные подразделения немедленно приступили к попыткам перехвата летящего объекта. Система оповещения о ракетных обстрелах «Цева Адом» сработала в десятках населенных пунктов и городов центральной части Израиля.

