Бьюти-бар, чилл-зона и «колесо фортуны»: чем порадуют участников Пермского марафона

В краевой столице 6 и 7 сентября пройдет Пермский марафон — одно из крупнейших спортивных событий города, на которое зарегистрировались уже более 16 тысяч человек. В эти дни на площадке возле Театра-Театра для участников, болельщиков и гостей развернут спортивный городок с развлечениями, магазинами, зоной отдыха и фудкортом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе марафона.
«Гости смогут поучаствовать в интерактивах с подарками от Юговского комбината молочных продуктов, зарядить гаджеты и получить эксклюзивные карты с дизайном молодежной столицы на стенде Сбера, сделать аквагрим на стенде ПСБ. Также в городке будут бьюти-бар с фотозоной от сети „Магнит Косметик“, колокол „финишера“ от бренда соков „Красавчик“, детская зона с мастер-классами и аниматорами от Олимпии и Ингрупп, „колесо фортуны“ от Альфа-банка», — рассказали организаторы.
На территории спортивного городка вновь развернется экспо-павильон, где будут представлены различные бренды одежды и аксессуаров для спорта. Кроме того, посетители смогут приобрести фирменный мерч с символикой Пермского марафона этого года. В рамках мероприятия также планируется выставка медалей, вручавшихся участникам марафона в разные годы. Традиционной частью экспо станет «Стена имен», на которой каждый участник марафона сможет отыскать свое имя и сделать памятную фотографию. Для гостей и спортсменов будет работать зона фудкорта, где можно будет перекусить или восстановить силы после забега.
Всего предусмотрено несколько дистанций: детский забег на километр, заезд на колясках для людей с ограниченными возможностями на 500 метров, забеги на 5 и 10 километров, а также полумарафон, марафон и эстафета «Экиден». В этом году в программе появятся две новые дистанции — 2025 метров «На результат» и 2025 метров «Молодежная столица России» в честь присвоения Перми звания Молодежной столицы. Выдача стартовых пакетов пройдет заранее: 4 и 5 сентября в ТРЦ «iMall Эспланада» для детского забега и дистанций 2025 метров, с 5 по 7 сентября — в Театре-Театре для других дистанций.
В день старта марафона 6 сентября программа откроется заездом на колясках в 14:00, затем в 15:00 последует детский забег. Весь первый день маршруты пройдут по улице Ленина в сторону Перми-2. На главной сцене стартового городка состоятся развлекательное шоу «Марафон на диване», награждение победителей и выступления артистов, а в 19:00 марафон официально откроет хедлайнер DJ Smash. На следующий день участники стартуют с раннего утра. Забег на 5 километров начнется в 8:00, а на 21,1 километр и эстафета «Экиден» — в 9:00. В 14:30 участники побегут 10 километров.
Бегуны получат медали с символом марафона — лисой из древнего промыслового календаря коми-пермяков. Цвет футболок будет зависеть от дистанции. Музыкальные точки поддержки спортсменов на трассе организованы при поддержке Фонда креативных индустрий Пермского края — к проекту привлечены местные диджеи, музыканты и ведущие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!