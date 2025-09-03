Глава Бурятии оценил инициативу запретить Байкал для туристов

Необходимо не запрещать посещение Байкала туристам, а создавать условия для цивилизованного и экологичного отдыха. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Поводом для обсуждения стали высказывания бизнесмена Олега Дерипаски, который еще в 2022 году предложил ограничить доступ «диких» туристов к Байкалу. Глава Бурятии не поддержал идею ограничивать доступ. Он подчеркнул, что озеро является достоянием всей России, а его берега должны быть открыты для всех граждан страны. «Не согласен. Это все граждане России, жители нашей страны. <...> Байкал — это достояние России. Он должен быть доступен. Вопрос в создании условий», — сказал Цыденов в интервью РБК.
Ежегодно на бурятскую часть Байкала приезжают более 600 тысяч неорганизованных туристов. После них на берегах остаются мусор, следы от парковки автомобилей и несанкционированные кострища. Цыденов признает, что такие последствия нельзя игнорировать, однако считает, что решение проблемы заключается в развитии инфраструктуры и предоставлении отдыхающим альтернативы — цивилизованного туризма.
В 2022 году Олег Дерипаска выступил с критикой в адрес самостоятельных путешественников, которых он назвал «дикими турварварами». По его словам, именно такие туристы оставляют на Байкале мусор, разводят несанкционированные костры и тем самым наносят вред экосистеме. Кроме того, бизнесмен обратил внимание на рост микропластика в водах озера, связывая это с промышленным развитием и безответственным поведением отдыхающих. В числе предложенных мер Дерипаска озвучил идею временно ограничить поток самостоятельных туристов на два-три года, а также запретить использование одноразового пластика в регионе.
По итогам 2024 года турпоток в Бурятию вырос на 7,8% по сравнению с предыдущим годом. В абсолютных цифрах это означает, что Байкал ежегодно посещают более 600 тысяч туристов.
