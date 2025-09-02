02 сентября 2025

Власти ХМАО разработали алгоритм определения агрессивных собак для эвтаназии

В ХМАО разработали новый порядок определения агрессивных собак
В ХМАО разработали новый порядок определения агрессивных собак Фото:

В приютах ХМАО планируют внедрить новый порядок определения агрессивных собак. За животными будут наблюдать две недели, после чего специалисты проведут тесты для оценки их поведения. Документ опубликован на сайте правительства округа и вынесен на общественные обсуждения.

«Животное наблюдают в вольере, фиксируя реакции на человека. Затем проводят два теста: на реакцию к незнакомцу и на группу людей с едой», — говорится в проекте Ветеринарной службы Югры. Поведение фиксируют по шкале от 0 (спокойное) до 3 (агрессивное).

Критериями немотивированной агрессии считаются нападение без предупреждения и попытка укусить человека с нейтральным поведением. Недоверие к незнакомым или защита потомства к агрессии не относятся.

Собаки с максимальной оценкой будут направлены на коррекцию поведения. Если ранее животное уже наносило людям серьезные травмы и коррекция не дала результата, допускается эвтаназия. «Гуманная эвтаназия может быть оправдана лишь тогда, когда другие меры не обеспечивают должный уровень защиты человека», — отмечено в документе.

Ранее URA.RU писало, что депутаты окружной думы приняли закон об эвтаназии бездомных животных, которые проявляют немотивированную агрессию, неизлечимо больны или имеют травмы, несовместимые с жизнью. Зоозащитница Татьяна Астахова после принятия закона вышла с протестом на одиночный пикет к зданию правительства Югры.

