«Лабубу», «договорнячок» и «цифровой рубль» стали одними из популярных слов России

Слова «лабубу» и «цифровой рубль» вошли в топ-40 «Слова года» России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чаще всего россияне в этом году использовали слово «лабубу»
Чаще всего россияне в этом году использовали слово «лабубу» Фото:

Слова «лабубу», «договорнячок» и «цифровой рубль» вошли в топ-40 самых популярных терминов России по итогам отбора проекта «Слово года». Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

«В топ-40 „Слова года“ вошли „лабубу“, „цифровой рубль“, „сигма“, „тревожность“ и „договорнячок“», — заявили РБК в пресс-службе. Организаторы также сообщили, что слова отбирались с апреля по сентябрь 2025 года из различных сфер, включая гуманитарную, технологическую и сленговую. Самые популярные слова выбирали пользователи на странице проекта в открытом формате.

В гуманитарном направлении наибольший интерес вызвали слова «лабубу», «вера», «патриотизм», «ценности» и «переговоры». В техносфере чаще всего использовались такие слова, как ИИ (искусственный интеллект), БПЛА (беспилотный летательный аппарат), а также термины «цифровой рубль», «импортонезависимость» и «кибербезопасность». Также в списке оказалось слово «нейронка». По мнению журналиста и критика Юрия Сапрыкина, это демонстрирует, что цифровые ассистенты стали частью бытовой реальности для миллионов россиян. 

Среди сленга в топе оказались «токсик», «слияй», «сигма», «окак» и «бомбардиро крокодило». Слово «договорнячок» стало лидером в категории «Всенародное слово».

Проект «Слово года» призван способствовать увеличению интереса к словарям, а также сохранению и развитию русского языка. Основная задача инициативы — выявить слова, наиболее точно передающие общественные настроения и ключевые социокультурные тенденции уходящего года. Организаторами выступают компания «Лингва» (являющаяся частью группы АСТ), издательство «Мир и Образование», а также проект «Скворцовские чтения».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Слова «лабубу», «договорнячок» и «цифровой рубль» вошли в топ-40 самых популярных терминов России по итогам отбора проекта «Слово года». Об этом сообщили в пресс-службе проекта. «В топ-40 „Слова года“ вошли „лабубу“, „цифровой рубль“, „сигма“, „тревожность“ и „договорнячок“», — заявили РБК в пресс-службе. Организаторы также сообщили, что слова отбирались с апреля по сентябрь 2025 года из различных сфер, включая гуманитарную, технологическую и сленговую. Самые популярные слова выбирали пользователи на странице проекта в открытом формате. В гуманитарном направлении наибольший интерес вызвали слова «лабубу», «вера», «патриотизм», «ценности» и «переговоры». В техносфере чаще всего использовались такие слова, как ИИ (искусственный интеллект), БПЛА (беспилотный летательный аппарат), а также термины «цифровой рубль», «импортонезависимость» и «кибербезопасность». Также в списке оказалось слово «нейронка». По мнению журналиста и критика Юрия Сапрыкина, это демонстрирует, что цифровые ассистенты стали частью бытовой реальности для миллионов россиян.  Среди сленга в топе оказались «токсик», «слияй», «сигма», «окак» и «бомбардиро крокодило». Слово «договорнячок» стало лидером в категории «Всенародное слово». Проект «Слово года» призван способствовать увеличению интереса к словарям, а также сохранению и развитию русского языка. Основная задача инициативы — выявить слова, наиболее точно передающие общественные настроения и ключевые социокультурные тенденции уходящего года. Организаторами выступают компания «Лингва» (являющаяся частью группы АСТ), издательство «Мир и Образование», а также проект «Скворцовские чтения».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...