«Лабубу», «договорнячок» и «цифровой рубль» стали одними из популярных слов России

Слова «лабубу», «договорнячок» и «цифровой рубль» вошли в топ-40 самых популярных терминов России по итогам отбора проекта «Слово года». Об этом сообщили в пресс-службе проекта.
«В топ-40 „Слова года“ вошли „лабубу“, „цифровой рубль“, „сигма“, „тревожность“ и „договорнячок“», — заявили РБК в пресс-службе. Организаторы также сообщили, что слова отбирались с апреля по сентябрь 2025 года из различных сфер, включая гуманитарную, технологическую и сленговую. Самые популярные слова выбирали пользователи на странице проекта в открытом формате.
В гуманитарном направлении наибольший интерес вызвали слова «лабубу», «вера», «патриотизм», «ценности» и «переговоры». В техносфере чаще всего использовались такие слова, как ИИ (искусственный интеллект), БПЛА (беспилотный летательный аппарат), а также термины «цифровой рубль», «импортонезависимость» и «кибербезопасность». Также в списке оказалось слово «нейронка». По мнению журналиста и критика Юрия Сапрыкина, это демонстрирует, что цифровые ассистенты стали частью бытовой реальности для миллионов россиян.
Среди сленга в топе оказались «токсик», «слияй», «сигма», «окак» и «бомбардиро крокодило». Слово «договорнячок» стало лидером в категории «Всенародное слово».
Проект «Слово года» призван способствовать увеличению интереса к словарям, а также сохранению и развитию русского языка. Основная задача инициативы — выявить слова, наиболее точно передающие общественные настроения и ключевые социокультурные тенденции уходящего года. Организаторами выступают компания «Лингва» (являющаяся частью группы АСТ), издательство «Мир и Образование», а также проект «Скворцовские чтения».
