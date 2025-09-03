Путин предупредил о разрушении мировой экономики из-за замороженных активов России

Передача Украине замороженных российских активов приведет к разрушению основ мировой экономики и финансов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Те, кто поумнее, это люди, которые занимаются финансами, экономикой, они понимают, что это основание будет разрушать все принципы международной экономической и финансовой деятельности и нанесет — без всякого сомнения — огромный вред всей мировой экономике и международным финансам», — сказал президент на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Глава РФ находится с рабочим визитом в КНР, который идет с 31 августа. Ранее стартовала итоговая пресс-конференция президента, во время которой он подвел итоги своего визита в Китай и ответить на вопросы представителей СМИ. На месте событий работали корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
