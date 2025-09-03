Путин отвечает на вопросы журналистов по итогам визита в Китай: онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов по итогам встречи в Пекине. Глава страны подводит итоги своего визита в Китай. На месте находится корреспондент нашего агентства Екатерина Лазарева. URA.RU организовало видео-трансляцию пресс-конференции.
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с визитом, который продлится четыре дня. Во вторник в Пекине прошли переговоры между руководителями России, Китая и Монголии.
По результатам встречи Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь заключили свыше двадцати соглашений, направленных на развитие двустороннего сотрудничества между Россией и Китаем. Кроме того, глава российского государства отметил, что Москва намерена продолжать поддерживать стратегическое партнерство с Пекином и расширять взаимодействие на высшем уровне.
Накануне визита в столицу Китая президент России Владимир Путин посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходивший в Тяньцзине. В рамках мероприятия российский лидер выступил на сессии в расширенном формате «ШОС плюс» и провел ряд двусторонних встреч.
