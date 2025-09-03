Пермский край усиливает поддержку медиков

В Прикамье расширены меры поддержки медицинских работников и студентов: первые шесть человек уже получили выплаты по 100 тысяч рублей за совмещение работы с учебой, а бюджетные места в медицинских колледжах увеличены на 25%. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махони во время прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«В Пермском крае стартовала масштабная программа поддержки медицинских кадров, включающая финансовые выплаты, увеличение бюджетных мест и решение жилищного вопроса. Первые шесть студентов и ординаторов, совмещающих учебу с работой в медучреждениях, уже получили единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Ежегодно такая поддержка будет предоставляться 200 учащимся. Ответственность за своевременное представление сведений о претендентах возложена на руководителей медицинских учреждений», — отметил глава региона.
Параллельно в регионе на 25% увеличены бюджетные места в медицинских техникумах и колледжах, а студенты-целевики среднего профессионального образования теперь получают ежегодные выплаты по 20 тысяч рублей. Целевой набор в медицинские вузы также расширен: сегодня по целевому направлению обучаются 1235 студентов и 266 ординаторов. Для последних предусмотрена оплата двухгодичного обучения по особо востребованным специальностям.
Отдельным значимым шагом стал внесенный губернатором в июле в краевой парламент законопроект о передаче служебного жилья в собственность медикам. Согласно инициативе, врачи и фельдшеры, отработавшие не менее 10 лет на полной ставке в государственных медучреждениях, преимущественно в сельской местности и малых городах, смогут оформить служебное жилье в собственность. Этот комплекс мер направлен на укрепление кадрового потенциала системы здравоохранения Пермского края и повышение привлекательности медицинской профессии среди молодежи.
