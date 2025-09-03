03 сентября 2025

Пермский край усиливает поддержку медиков

Пермский край ввел новые льготы медикам: выплаты и решение жилищного вопроса
В Прикамье расширены меры поддержки медицинских работников и студентов: первые шесть человек уже получили выплаты по 100 тысяч рублей за совмещение работы с учебой, а бюджетные места в медицинских колледжах увеличены на 25%. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махони во время прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Пермском крае стартовала масштабная программа поддержки медицинских кадров, включающая финансовые выплаты, увеличение бюджетных мест и решение жилищного вопроса. Первые шесть студентов и ординаторов, совмещающих учебу с работой в медучреждениях, уже получили единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Ежегодно такая поддержка будет предоставляться 200 учащимся. Ответственность за своевременное представление сведений о претендентах возложена на руководителей медицинских учреждений», — отметил глава региона.

Параллельно в регионе на 25% увеличены бюджетные места в медицинских техникумах и колледжах, а студенты-целевики среднего профессионального образования теперь получают ежегодные выплаты по 20 тысяч рублей. Целевой набор в медицинские вузы также расширен: сегодня по целевому направлению обучаются 1235 студентов и 266 ординаторов. Для последних предусмотрена оплата двухгодичного обучения по особо востребованным специальностям.

Отдельным значимым шагом стал внесенный губернатором в июле в краевой парламент законопроект о передаче служебного жилья в собственность медикам. Согласно инициативе, врачи и фельдшеры, отработавшие не менее 10 лет на полной ставке в государственных медучреждениях, преимущественно в сельской местности и малых городах, смогут оформить служебное жилье в собственность. Этот комплекс мер направлен на укрепление кадрового потенциала системы здравоохранения Пермского края и повышение привлекательности медицинской профессии среди молодежи.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уже анонсировал расширение мер поддержки медиков: в регионе увеличили количество бюджетных мест в медицинских колледжах и вузах, а для студентов-целевиков предусмотрели ежегодные выплаты. Кроме того, летом был внесен законопроект о передаче служебного жилья в собственность медикам, отработавшим 10 лет в государственных учреждениях, преимущественно в сельской местности и малых городах.

