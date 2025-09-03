Челябинская молодежь отказалась работать за низкую зарплату

В Челябинской области молодежь отказалась работать за низкую зарплату в нестабильных компаниях. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, проведенное совместно с разработчиком «Lada Цифра» исследование показало, что эти факторы больше всего влияют на трудовые предпочтения зумеров.
«При выборе работы молодые соискатели в регионе смотрят на стабильность и надежность компании (отметили 61% опрошенных), конкурентную зарплату (58%), комфортную атмосферу в коллективе (50%)», — заявили URA.RU в HeadHunter.
Другими важными факторами стали баланс между работой и личной жизнью (47%), честность и открытость в коммуникации с руководством (40%). Меньше всего молодым людям важны высокие, глобальные цели компании (2%) и экологическая повестка в ее деятельности (1%).
«Мы видим, что представители поколения Z охотнее откликаются на вакансии с гибридным форматом, стажировками с перспективой трудоустройства и прозрачной системой роста. Но даже это не сработает без среды, где ценится обратная связь, а сотрудники чувствуют вовлеченность», — отметил URA.RU гендиректор «Lada Цифра» Андрей Державец.
Интерес снижают размытые описания вакансий, отсутствие конкретных требований, постоянные переработки. Молодых оттолкнет работодатель, который неэтично общается на собеседовании, ругает предыдущие места работы соискателей и нанимает без оформления, выплачивая «серую» зарплату. Молодежь при трудоустройстве обращает внимание на отзывы работающего персонала, текучесть кадров и длину списка обязанностей.
