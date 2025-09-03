Челябинский военный почти два года провел в самоволке

Челябинец, проходящий военную службу по контракту, пробыл в самоволке почти два года: с июля 2023 года по апрель 2025 года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, за это его осудили на шесть лет.
«Военный суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там отметили, что изначально военного обвиняли по ч. 3 ст. 338 УК РФ (дезертирство). Но гособвинитель в суде отметил, что доказательств, указывающее на умысел подсудимого вовсе уклониться от прохождения военной службы, не установлено. Суд в итоге переквалифицировал дело на менее тяжкое.
Военный ушел в самоволку в июле 2023 года. Сначала он отгулял отпуск, а после просто не прибыл к месту службы. До 9 апреля 2025 года он находился по месту жительства в Челябинске.
