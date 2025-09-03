03 сентября 2025

Мэр Тюмени повздорил со специалистами из Москвы из-за работы над мастер-планом города. Видео

Мэр Тюмени повздорил со специалистами из Москвы из-за работы над мастер-планом
Глава Тюмени Максим Афанасьев на повышенных тонах пообщался со специалистами Института Генплана Москвы, во время их доклада о подготовке мастер-плана развития столицы Тюменской области. Мэру не понравилось, что эксперты не могли уточнить, с какими городскими сообществами они будут общаться при подготовке проекта, передал корреспондент URA.RU с места событий.

«Я 15 минут пытаюсь от вас добиться — вы не говорите. Какие сферы-то, какие группы? С какими сообществами вы будете работать?», — потребовал ответить мэр. Афанасьев также посоветовал не забыть поинтересоваться мнением студенческого сообщества.

В рамках разработки мастер-плана развития Тюмени идет опрос мнений разных сообществ города. Представители московского института в итоге рассказали мэру, что среди опрашиваемых будут: городские и областные власти, бизнес-сообщества, девелоперы, а также эксперты по туризму, архитектуре и гостиничному бизнесу — их мнение должно учитываться при планировании сценария развития тех или иных территорий.

"Надо создать еще один уровень анализа. Вы не пытайтесь оправдаться, прямо целенаправленно углубитесь в это дело", — заключил Максим Афанасьев в завершении диалога.

Как ранее сообщало URA.RU, мастер-план — это проект, где будут заложены планы масштабной реконструкции центра Тюмени вплоть до 2040 года. Глава города Максим Афанасьев лично занимается подготовкой проекта.

