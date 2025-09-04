Forbes: ВСУ испытывают нехватку техники из-за ударов российских БПЛА

Украинские военные столкнулись с трудностями в обеспечении техники на фронте. Одной из ключевых причин стала активная работа российских беспилотников. Об этом сообщает Forbes.
«Российская группировка беспилотников „Рубикон“ быстро стала одной из самых эффективных сил на фронте, помогая расширять зону поражения и значительно усложняя логистику для Украины», — пишет Forbes. В результате атак уничтожаются грузовики, пикапы и даже бронетранспортеры. Многие транспортные средства ВСУ уничтожаются в процессе перевозки припасов или эвакуации раненых.
Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на заседании коллегии Минобороны сообщил, что испытательный центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» за год уничтожил в зоне СВО около четырех тысяч средств связи, средств радиоэлектронной борьбы и радиолокационных станций ВСУ. Кроме того, подразделению удалось подавить более 44 тысяч FPV-дронов противника.
