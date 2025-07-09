ВС РФ ударом FPV-дрона уничтожили пикап с украинскими военными. Видео

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ВС РФ уничтожили пикап с украинскими военными при помощи FPV-дрона
ВС РФ уничтожили пикап с украинскими военными при помощи FPV-дрона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили пикап с украинскими бойцами с помощью FPV-дрона в районе населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив URA.RU соответствующие кадры.

«Расчетом FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России „Рубикон“ <...>был обнаружен пикап ВСУ, перевозивший личный состав. <...> В результате непродолжительной погони ударом FPV-дрона <...> автомобиль ВСУ был поражен», — сообщили URA.RU в Минобороны РФ. Замечен и ликвидирован транспорт ВСУ был вблизи Константиновки.

После нанесения удара специалисты центра «Рубикон» с помощью еще одного беспилотника фиксировали развитие ситуации в режиме реального времени. На предоставленных кадрах видно, что после попадания дрона украинский пикап загорелся.

Ранее российские военнослужащие ликвидировали танк Leopard 2A6 немецкого производства вблизи населенного пункта Малая Корчаковка в Сумской области. Уничтожение бронетехники также произошло с использованием FPV-дронов «Рубикон».

Испытательный центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» — это российское военное подразделение, созданное в 2024 году для разработки и тестирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Центр активно участвует в боевых операциях, используя современные технологии для выполнения различных задач.

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Российские военные уничтожили пикап с украинскими бойцами с помощью FPV-дрона в районе населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив URA.RU соответствующие кадры. «Расчетом FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России „Рубикон“ <...>был обнаружен пикап ВСУ, перевозивший личный состав. <...> В результате непродолжительной погони ударом FPV-дрона <...> автомобиль ВСУ был поражен», — сообщили URA.RU в Минобороны РФ. Замечен и ликвидирован транспорт ВСУ был вблизи Константиновки. После нанесения удара специалисты центра «Рубикон» с помощью еще одного беспилотника фиксировали развитие ситуации в режиме реального времени. На предоставленных кадрах видно, что после попадания дрона украинский пикап загорелся. Ранее российские военнослужащие ликвидировали танк Leopard 2A6 немецкого производства вблизи населенного пункта Малая Корчаковка в Сумской области. Уничтожение бронетехники также произошло с использованием FPV-дронов «Рубикон». Испытательный центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» — это российское военное подразделение, созданное в 2024 году для разработки и тестирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Центр активно участвует в боевых операциях, используя современные технологии для выполнения различных задач.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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