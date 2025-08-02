Украинские эксперты разнервничались из-за российского «Рубикона»

Украинский специалист Флеш назвал российский «Рубикон» новой угрозой для страны
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Флеш предположил, что «Рубикон» однажды может атаковать сразу 400 катерами
Флеш предположил, что «Рубикон» однажды может атаковать сразу 400 катерами Фото:

Российские безэкипажные катера, управляемые Центром перспективных беспилотных технологий «Рубикон», представляют новую угрозу для Украины. Об этом сообщил украинский специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш.

«Этим постом я обращаю внимание на появление новой угрозы. Кто знает, что такое „Рубикон“, тот понимает, что все будет серьезно», — написал Флеш в своем обращении. Его слова приводит telegram-канал «Осведомитель».

Он подчеркнул, что новая российская разработка может существенно изменить ситуацию в Черном море и повлиять на безопасность украинских портов и морской инфраструктуры. По словам эксперта, испытания российских безэкипажных катеров уже проходят, и в будущем «Рубикон» способен одновременно задействовать до 400 таких аппаратов для одновременной атаки на различные объекты. Флеш выразил опасение, что это может поставить под угрозу не только военные корабли, но и все ключевые элементы морской логистики Украины.

В июле операторы центра «Рубикон» нанесли более 1500 ударов по украинским целям, что стало новым рекордом, по сравнению с месяцем ранее. Количество ударов увеличилось в полтора раза. По данным официального telegram-канала, специалисты центра уничтожили технику, сооружения, элементы систем связи и огневые позиции ВСУ, а также семь украинских дронов «Баба Яга». БПЛА «Рубикон» также поразили позиции и технику ВСУ, передает деловое издание «Взгляд».

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Российские безэкипажные катера, управляемые Центром перспективных беспилотных технологий «Рубикон», представляют новую угрозу для Украины. Об этом сообщил украинский специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш. «Этим постом я обращаю внимание на появление новой угрозы. Кто знает, что такое „Рубикон“, тот понимает, что все будет серьезно», — написал Флеш в своем обращении. Его слова приводит telegram-канал «Осведомитель». Он подчеркнул, что новая российская разработка может существенно изменить ситуацию в Черном море и повлиять на безопасность украинских портов и морской инфраструктуры. По словам эксперта, испытания российских безэкипажных катеров уже проходят, и в будущем «Рубикон» способен одновременно задействовать до 400 таких аппаратов для одновременной атаки на различные объекты. Флеш выразил опасение, что это может поставить под угрозу не только военные корабли, но и все ключевые элементы морской логистики Украины. В июле операторы центра «Рубикон» нанесли более 1500 ударов по украинским целям, что стало новым рекордом, по сравнению с месяцем ранее. Количество ударов увеличилось в полтора раза. По данным официального telegram-канала, специалисты центра уничтожили технику, сооружения, элементы систем связи и огневые позиции ВСУ, а также семь украинских дронов «Баба Яга». БПЛА «Рубикон» также поразили позиции и технику ВСУ, передает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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