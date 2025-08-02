Украинские эксперты разнервничались из-за российского «Рубикона»

Российские безэкипажные катера, управляемые Центром перспективных беспилотных технологий «Рубикон», представляют новую угрозу для Украины. Об этом сообщил украинский специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш.
«Этим постом я обращаю внимание на появление новой угрозы. Кто знает, что такое „Рубикон“, тот понимает, что все будет серьезно», — написал Флеш в своем обращении. Его слова приводит telegram-канал «Осведомитель».
Он подчеркнул, что новая российская разработка может существенно изменить ситуацию в Черном море и повлиять на безопасность украинских портов и морской инфраструктуры. По словам эксперта, испытания российских безэкипажных катеров уже проходят, и в будущем «Рубикон» способен одновременно задействовать до 400 таких аппаратов для одновременной атаки на различные объекты. Флеш выразил опасение, что это может поставить под угрозу не только военные корабли, но и все ключевые элементы морской логистики Украины.
В июле операторы центра «Рубикон» нанесли более 1500 ударов по украинским целям, что стало новым рекордом, по сравнению с месяцем ранее. Количество ударов увеличилось в полтора раза. По данным официального telegram-канала, специалисты центра уничтожили технику, сооружения, элементы систем связи и огневые позиции ВСУ, а также семь украинских дронов «Баба Яга». БПЛА «Рубикон» также поразили позиции и технику ВСУ, передает деловое издание «Взгляд».
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