Бастрыкин требует доклад о махинациях с недвижимостью в Челябинской области

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует предоставить доклад о расследовании уголовного дела с недвижимостью в Челябинской области. Мошенники обманули пенсионерку, в результате были нарушены права инвалида, сообщила пресс-служба ведомства.
«Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту незаконных действий с недвижимостью. Сюжет о пострадавшей был показан в эфире федерального телеканала», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Пенсионерка провела мошенническую сделку по продаже недвижимости в Челябинской области. В результате ее действий пострадал инвалид. Женщина, при этом, действовала по указанию третьих лиц, добавили в СКР.
