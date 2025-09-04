Машина въехала в толпу людей в Берлине

Bild: В Берлине автомобиль наехал на группу людей, пострадало много детей
ДТП случилось ??в берлинском районе Веддинг
ДТП случилось ??в берлинском районе Веддинг

В Берлине (Германия) автомобиль наехал на группу пешеходов. В результате инцидента травмы получили несколько человек, включая детей, передает издание Bild.

«Авария произошла около 13:10 на улице Зеештрассе на углу Дохнагестелль. <...> Сообщается, что среди пострадавших много детей», — говорится в материале Bild.

Отмечается, что большое количество пострадавших связано с тем, что на месте ЧП находилось несколько экскурсионных групп. По предварительной информации, один из воспитателей получил серьезные травмы, а несколько детей получили незначительные повреждения. Причины ДТП в данный момент устанавливаются. На месте работают полицейские и скорая помощь.

