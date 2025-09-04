У свердловчанина отобрали машину за пьяную езду

В Асбесте (Свердловская область) 40-летний местный житель лишился собственного Volkswagen Passat за пьяную езду. За год до этого водитель отбывал административный арест за аналогичное нарушение, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию)», — пояснили там. Решение суда связано с рецидивом нарушений.
Мужчину задержали за управление авто с признаками опьянения в июле 2025 года. При этом в октябре 2024-го его привлекали к административной ответственности.
В связи с этим его иномарку конфисковали в собственность государства. Суд также запретил осужденному садиться за руль в течение двух лет с удержанием 10% заработка.
