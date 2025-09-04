У свердловчанина отобрали машину за пьяную езду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машину обратили в собственность государства
Машину обратили в собственность государства Фото:

В Асбесте (Свердловская область) 40-летний местный житель лишился собственного Volkswagen Passat за пьяную езду. За год до этого водитель отбывал административный арест за аналогичное нарушение, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию)», — пояснили там. Решение суда связано с рецидивом нарушений.

Мужчину задержали за управление авто с признаками опьянения в июле 2025 года. При этом в октябре 2024-го его привлекали к административной ответственности.

В связи с этим его иномарку конфисковали в собственность государства. Суд также запретил осужденному садиться за руль в течение двух лет с удержанием 10% заработка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Асбесте (Свердловская область) 40-летний местный житель лишился собственного Volkswagen Passat за пьяную езду. За год до этого водитель отбывал административный арест за аналогичное нарушение, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию)», — пояснили там. Решение суда связано с рецидивом нарушений. Мужчину задержали за управление авто с признаками опьянения в июле 2025 года. При этом в октябре 2024-го его привлекали к административной ответственности. В связи с этим его иномарку конфисковали в собственность государства. Суд также запретил осужденному садиться за руль в течение двух лет с удержанием 10% заработка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...