Украину снабдят ракетами большой дальности

Государства, входящие в так называемую «коалицию желающих», выразили намерение предоставить Украине ракеты большой дальности. Об этом следует из заявления премьера Великобритании Кира Стармера и резидента Франции Эммануэля Макрона, которые являются председателями данной встречи.
«Премьер-министр [Стармер] также приветствовал заявления партнеров по „коалиции желающих“ о поставках ракет большой дальности на Украину для дальнейшего укрепления поставок в страну», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте британского правительства.
По словам Стармера, поставки дальнобойного оружия укрепят арсенал Украины. Он также выразил признательность военным ведомствам за их последовательные и оперативные усилия, направленные на обеспечение готовности к развертыванию контингента на территории Украины в случае достижения договоренности о прекращении огня. Это заявление прозвучало на фоне информации от министра обороны Великобритании Джона Хили, который заявил, что Лондон рассматривает возможность передачи Украине тактических баллистических ракет Nightfall после завершения их разработки.
В конце весны 2025 года стало известно, что Британия, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальнобойности военных поставок для Украины. Об этом заявлял канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Таким образом, Киеву разрешено использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории. Среди поставок тогда назывались ракеты Storm Shadow, ракеты SCALP, крылатые ракеты Taurus, артиллерийская установка Mars II, а также оперативно-тактическая ракетная система ATACMS.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.