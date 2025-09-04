В Екатеринбурге хотят создать «главный парк», который объединит территорию от стадиона «Динамо», Харитоновского парка и Храма-на-Крови. Идею обсуждали на заседании «Совета неравнодушных». Он прошел при участии врио губернатора Дениса Паслера и мэра Алексея Орлова, передает корреспондент URA.RU.
«Главное, что у этой территории есть дендрологический каркас. Не хватает закольцованного пешеходного маршрута, который есть у любого парка. Это можно сделать за счет подземного перехода. Его надо доработать, и тогда получится прекрасный кольцевой маршрут», — презентовал идею совладелец компании Prinzip Геннадий Черных.
Готовя проект, авторы ориентировались на парки Галицкого и «Зарядье» в Москве, Новую Голландию в Санкт-Петербурге и Центральный парк Нью-Йорка. Планируется, что в «главном парке» появятся городская елка и ледовый городок, можно будет проводить фестивали, ярмарки и концерты. Также планируется создание детских площадок. Часть парковок могут убрать. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал проект, заверив, что его возможно реализовать, но идею раскритиковал Паслер. По его словам, если место станет точкой притяжения, то вопрос с парковками встанет остро. «Когда в последний раз я был на чемпионате России по боксу [в ДИВСе], там встать негде было. Поэтому в этой части я бы конкретизировал вопрос», — пояснил он.
Также он предложил вернуть Харитоновский парк из федеральной в муниципальную собственность. Геннадий Черных в ходе своей презентации просил также вернуть властям усадьбу Харитоновых-Расторгуевых, за которой владелец не ухаживает более 10 лет.
«Мы договорились с Алексеем Валерьевичем [Орловым], что перестанем платить за Харитоновский парк для начала. Объект никак не приводится в порядок. Когда владельцы увидят, что им на восстановление надо потратить несколько сотен миллионов, через суд тогда и будем разговаривать, уже с немного иной позицией», — заявил Паслер.
