В Челябинске началась церемония открытия международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев». На площадке Театра драмы имени Наума Орлова собрались сотни зрителей, документалисты, военкоры, артисты и общественные деятели, чтобы представить ленты о защитниках Донбасса и бойцах специальной военной операции, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Сегодня идет специальная военная операция. Личные истории наших воинов, снятые прямо в минуты опасности, уже западают в душу. Такие фильмы позволяют каждому гражданину почувствовать сопричастность к борьбе и победе», — сказал полпред президента в УрФО Артем Жога. Полпред отметил, что в программе фестиваля 14 картин, одна из которых посвящена его батальону «Спарта».
На церемонии открытия также присутствовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, вице-губернатор Роман Воллерт и спикер Заксобрания региона Олег Гербер. После официальной части Жога и Текслер осмотрели зону VR-показов, где зрителям демонстрируют фильмы о событиях на Донбассе в формате виртуальной реальности. Это новшество впервые включено в программу фестиваля. Также они ознакомились с выставочными экспонатами на стендах организаторов.
«Я рад и горд, что в Челябинске проходит фестиваль с таким символичным названием — „Время наших героев“. Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, поколение делает всё для победы в специальной военной операции», — заявил глава региона.
Текслер подчеркнул, что три фильма в программе посвящены челябинцам, в том числе работе студенческих отрядов, которые помогали восстанавливать мемориал в Донецкой Народной Республике. Шеф-редактор RT Юлия Муртавалиева отметила, что фестиваль дает возможность зрителям узнать правду о войне и познакомиться с героями лично. Церемония открытия началась с приветственных слов и выхода всех присутствующих в зале героев на сцену фестиваля.
«Наш фестиваль — это прежде всего место, где люди могут пообщаться с бойцами и найти единомышленников. Характеризовать его можно тремя словами: смелый, честный и отважный», — сказала она.
Муртавалиева также представила премьеру своей работы — фильма о спецоперации, благодаря которой была освобождена Курская область. Генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева подчеркнула, что Челябинск не случайно стал новой площадкой для проведения проекта. По ее словам, статус города трудовой доблести отражает его тесную связь с историей Победы.
«Челябинск полностью вовлечен в процесс помощи фронту. Мы видим, что жители проявляют огромный интерес к судьбам наших героев, и это подтверждается большим числом зрителей на фестивале», — сказала она.
В мероприятии принял участие ветеран специальной военной операции Илья Казаков. Он отметил, что для будущего такие фильмы становятся настоящей летописью истории.
«Это летопись, по которой будут учиться новые поколения. А военкоры — это люди, которые делают неоценимый вклад в сохранение памяти», — подчеркнул Казаков. По его словам, он лично знаком с корреспондентами, которые рисковали жизнью, снимая кадры на передовой.
Фестиваль «RT.Док: Время наших героев» проходит в Челябинске с 4 по 6 сентября. В его программе — документальные ленты российских и зарубежных авторов, показы VR-фильмов, а также панельные дискуссии с бойцами, военкорами, артистами и общественными деятелями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.