Западный бизнес решил восстановить связи с Россией

Западный бизнес рвется на ВЭФ вопреки выпадам европейских политиков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бизнес из Южной Кореи, Японии, Европы, США хочет вернуться на российский рынок
Бизнес из Южной Кореи, Японии, Европы, США хочет вернуться на российский рынок Фото:
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Бизнес из недружественных стран хочет вернуться в Россию. Это прекрасно видно по Восточному экономическому форуму во Владивостоке, куда уже точно приехали японцы и южнокорейцы. Есть и европейцы, вынужденные скрывать это от своих властей. Как объяснили эксперты URA.RU, они не хотят терять привлекательный российский рынок и всячески обозначают свой интерес и готовность восстановить работу. За регистрацией новых товарных знаков UNIQLO, Zara и других брендов стоит нечто большее, чем просто юридическая процедура.

Юбилейный десятый ВЭФ-2025 проходит на острове Русском во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Участие в форуме подтвердили более 70 стран и территорий. Самыми представительными стали делегации Вьетнама, Индии, Китая, Лаоса, Малайзии и Таиланда.

На ВЭФ рады гостям из всех стран
На ВЭФ рады гостям из всех стран
Фото:

Оргкомитет ВЭФ ориентируется на дружественные страны, но приветствует представителей из стран, ведущих «не очень адекватную политику» по отношению к РФ, сообщил директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев. По его словам, в форуме участвуют компании из Японии и Южной Кореи. В 2024-м его посетили представители 16 недружественных России государств. Среди них — Австралия, Великобритания, Германия, США, Франция, Швейцария.

Путин говорил, что на него выходит бизнес Запада с просьбой вернуться на рынок РФ
Путин говорил, что на него выходит бизнес Запада с просьбой вернуться на рынок РФ
Фото:

Во время ПМЭФ в июне 2025 года президент Владимир Путин непублично встречался с иностранным бизнесом, чтобы снизить риски для партнеров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Вполне вероятно, что такие контакты есть и на форуме во Владивостоке. Пока президент проводит двусторонние встречи с иностранными лидерами и готовится к выступлению на пленарном заседании, бизнес — из дружественных и не совсем государств — активно ведет дела как на открытых площадках, так и в кулуарах форума.

Примечательно, что в самый его разгар испанский бренд Zara и японский холдинг Fast Retailing Co., управляющий сетью магазинов Uniqlo, подали новые заявки на регистрацию товарных знаков в России. Многие зарубежные компании вовсю готовятся к возвращению, уверен завкафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ им. Ломоносова Владимир Осипов.

Западные бренды регистрируют товарные знаки в России
Западные бренды регистрируют товарные знаки в России
Фото: 
“Я абсолютно точно знаю, что южнокорейские бизнесмены буквально стоят на границе с чемоданами и ждут, когда поднимется занавес, чтобы вернуться на наш рынок. Мы помним их марки с высоким качеством и хорошим сервисом, но они потеряли наш рынок. Южнокорейский бизнес не поддерживает политику своего правительства, он приехал на ВЭФ, чтобы маякнуть, обозначить себя”, — пояснил экономист.
Европейский бизнес говорит, что их политики сошли с ума
Европейский бизнес говорит, что их политики сошли с ума
Фото:

То же самое делают и японцы, но более осторожно. «В 2025 году японцы поставляли гибридные авто в Россию, потому что их правительство забыло включить их в санкционные списки. Все еще продается японская продукция, косметика, продолжают работу центры по изучению языков», — продолжил Осипов.

Не все американцы и европейцы настроены против России, отметил собеседник URA.RU. «Европейские компании далеко не все ушли из РФ, продолжают сотрудничество с нами и говорят, что их политики просто сошли с ума. У бизнеса из недружественных стран не утрачен здравый смысл. Мы тоже делаем шаги навстречу, это очень важно», — заявил Осипов.

Участие представителей из Южной Кореи и Японии в ВЭФ показывает, что все больше стран тянутся именно к многополярному миру, поделился мнением профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов. «Я не считаю их недружественными. Тот факт, что они приезжают, говорит о том, что эти страны, бизнесмены, правительство, обычные люди зажаты в тиски однополярным миром. Они хотят что-то сделать, реализоваться, гордиться собой, своей страной, поэтому и едут», — заключил политолог.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бизнес из недружественных стран хочет вернуться в Россию. Это прекрасно видно по Восточному экономическому форуму во Владивостоке, куда уже точно приехали японцы и южнокорейцы. Есть и европейцы, вынужденные скрывать это от своих властей. Как объяснили эксперты URA.RU, они не хотят терять привлекательный российский рынок и всячески обозначают свой интерес и готовность восстановить работу. За регистрацией новых товарных знаков UNIQLO, Zara и других брендов стоит нечто большее, чем просто юридическая процедура. Юбилейный десятый ВЭФ-2025 проходит на острове Русском во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Участие в форуме подтвердили более 70 стран и территорий. Самыми представительными стали делегации Вьетнама, Индии, Китая, Лаоса, Малайзии и Таиланда. Оргкомитет ВЭФ ориентируется на дружественные страны, но приветствует представителей из стран, ведущих «не очень адекватную политику» по отношению к РФ, сообщил директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев. По его словам, в форуме участвуют компании из Японии и Южной Кореи. В 2024-м его посетили представители 16 недружественных России государств. Среди них — Австралия, Великобритания, Германия, США, Франция, Швейцария. Во время ПМЭФ в июне 2025 года президент Владимир Путин непублично встречался с иностранным бизнесом, чтобы снизить риски для партнеров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Вполне вероятно, что такие контакты есть и на форуме во Владивостоке. Пока президент проводит двусторонние встречи с иностранными лидерами и готовится к выступлению на пленарном заседании, бизнес — из дружественных и не совсем государств — активно ведет дела как на открытых площадках, так и в кулуарах форума. Примечательно, что в самый его разгар испанский бренд Zara и японский холдинг Fast Retailing Co., управляющий сетью магазинов Uniqlo, подали новые заявки на регистрацию товарных знаков в России. Многие зарубежные компании вовсю готовятся к возвращению, уверен завкафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ им. Ломоносова Владимир Осипов. То же самое делают и японцы, но более осторожно. «В 2025 году японцы поставляли гибридные авто в Россию, потому что их правительство забыло включить их в санкционные списки. Все еще продается японская продукция, косметика, продолжают работу центры по изучению языков», — продолжил Осипов. Не все американцы и европейцы настроены против России, отметил собеседник URA.RU. «Европейские компании далеко не все ушли из РФ, продолжают сотрудничество с нами и говорят, что их политики просто сошли с ума. У бизнеса из недружественных стран не утрачен здравый смысл. Мы тоже делаем шаги навстречу, это очень важно», — заявил Осипов. Участие представителей из Южной Кореи и Японии в ВЭФ показывает, что все больше стран тянутся именно к многополярному миру, поделился мнением профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов. «Я не считаю их недружественными. Тот факт, что они приезжают, говорит о том, что эти страны, бизнесмены, правительство, обычные люди зажаты в тиски однополярным миром. Они хотят что-то сделать, реализоваться, гордиться собой, своей страной, поэтому и едут», — заключил политолог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...