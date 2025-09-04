Россия отменит визы для граждан Китая

Президент России Владимир Путин заявил о введении безвизового режима между для граждан Китая. Об этом сообщил сам глава государства.
«Решение о безвизовом режиме для россиян будет способствовать развитию бизнеса. Россия в ответ сделает то же самое», — сказал президент.
Ранее сообщалось в том, что с 15 сентября Китай вводит безвизовый режим для граждан России, обладающих заграничными паспортами. Пробная безвизовая политика действовать до 14 сентября 2026 года. Россияне смогут находиться на территории Китая без визы до 30 дней, что направлено на упрощение поездок.
