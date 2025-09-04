«Я такую модель не видел»: мэр Екатеринбурга удивился трамваю, который будет курсировать по городу

Трамвай екатеринбургского производства выходит на городской маршрут
Модель 415-М разработана специально для Екатеринбурга
Модель 415-М разработана специально для Екатеринбурга
Масштабная транспортная реформа в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на испытания выходит специально созданный для города односекционный трамвай 415-М завода «Уралтрансмаш». Сначала его две недели будут тестировать без пассажиров. Об этом рассказал журналистам врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, который проверил трамваи вместе с мэром Алексеем Орловым, сравнив их с низкопольными трехсекционными 71-639 «Кастор» Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область), которые сейчас курсируют по Екатеринбургу, сообщает корреспондент URA.RU.

«Модель, которую они представили, только появилась. Это говорит о том , что конструкторы и завод движутся в своем развитии. Очевидно, что трамвай стал ближе к тем современным требованиям, которые сегодня представлены другими заводами. Сейчас они модель будут дорабатывать, потом дадут нам на обкатку в город. После этого будем смотреть все технические характеристики, в том числе, и как они будут проходить тестовые испытания», — объяснил Паслер.

После чего трамвай должен получить сертификат и выйти уже на один из городских маршрутов. Модель имеет, как и современные вагоны других производителей, кондиционеры, камеры, wi-fi. Трамвай также является низкопольным, вмещает в себя 190 человек (30 мест для сидения) и имеет кнопку «Остановка по требованию». Она размещена, как внутри, так и снаружи. Пассажир может нажать ее и дверь откроется. Во время движения вагона кнопка блокируется.

Алексей Орлов проверил удобство кабины
«Я такую модель не видел еще», — удивился Орлов, зайдя в вагон и посидев за креслом водителя. Его зам (по транспорту) Рустам Галямов добавил, что в городе есть маршруты, где односекционные трамваи нужны.

В Екатеринбурге курсирует 50 разработок завода «Уралтрансмаш». Ранее испытания проходил «Спектр», «Достоевский». По стране екатеринбургские трамваи курсируют в 19-ти городах, в частности, в Санкт-Петербурге и в Пятигорске.

Большую транспортную реформу в столице Урала Орлов и Галямов проводят с 2024 года. В рамках поддержанной городскими властями программе массово закупаются новые автобусы, трамваи и троллейбусы, а перевозчики стали работать по более дорогим — брутто-контрактам. Заявленная цель всего этого — повышение качества обслуживания пассажиров.

