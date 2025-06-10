10 июня 2025

Как выглядят трамваи, которые закупили для Екатеринбурга. Фото

Екатеринбургская мэрия закупит для города 15 новых челябинских трамваев
© Служба новостей «URA.RU»
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Тестовая поездка трехсекционного трамвая модели 71-639 «Кастор». Екатеринбург , общественный транспорт, трамвай, трехсекционный трамвай, кастор
В 2024 году «Кастор» вышел на 18 маршрут Фото:

В Екатеринбурге с мая 2024 года на маршруте №18 (проходит через озеро Шарташ, Втузгородок, Площадь 1905 года и Юго-Западный микрорайон) курсирует трамвай, модель которого в 2025 году закупят в количестве 15-ти штук. Поступит партия до 31 января 2026 года. Модель 71-639 «Кастор» была разработана специально для столицы Урала Усть-Катавским вагоностроительным заводом (Челябинская область), входящим в структуру Роскосмоса. URA.RU разобралось, что это за трамваи и чем они интересны.

Низкопольный «Кастор» имеет три секции, четыре двери, весит 40 тонн, разгоняется до 90 километров в час, служит, как утверждают производители, 30 лет. Разработан специально для магистральных маршрутов, то есть может спокойно преодолевать большие расстояния. Радиус поворота составляет 14 метров, что позволяет трамваю быть маневренным. Этому способствует и небольшая его длина — порядка 25 метров. На аккумуляторах может проехать до 30 километров.

Трехсекционный трамвай модели 71-639 «Кастор». Екатеринбург
У «Кастора» три секции и четыре двери
Фото:

«Кастор» способен вместить 261 пассажира. При этом в вагоне установлено 64 сиденья, учтены места для инвалидов. Есть система климат-контроля, а также режим «тепловая завеса» при посадке и высадке пассажиров зимой и летом. То есть создается некая воздушная стена. Зимой не проникает в салон холодный воздух и не выходит при этом теплый. Вагоны имеют информационные табло и USB-разъемы для зарядки гаджетов.

Назван трамвай в честь звезды в созвездии Близнецов. Находится она на расстоянии приблизительно 50 световых лет от Солнца. Возраст звезды Кастор составляет порядка 370 миллионов лет.

Тестовая обкатка «Кастора» состоялась 8 мая 2024 года. На трамвае тогда проехали губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

В конце марта 2025 года в рамках транспортной реформы был объявлен конкурс на покупку 15-ти новых трехсекционных трамваев. Тендер выиграла московская компания «ПК Транспортные системы» — ее через третьи юрлица связывают с бенефициаром «Трансмашхолдинга» Искандером Махмудовым. Однако закупка не состоялась из-за жалобы «Уралтрансмаша» в ФАС о нарушении прав участников. Хотя сами в конкурсе не участвовали. 30 мая мэрия объявила новый конкурс. 10 июня были подведены итоги. В мэрии пояснили, что городу, благодаря конкурсу, удалось сэкономить более полумиллиарда рублей. При начальной цене контракта в почти 2,7 миллиарда рублей выигравший аукцион поставщик получит 2,1.

«Кастор» считается маневренным
«Кастор» считается маневренным
Трамвай способен вместить 261 пассажира
Трамвай способен вместить 261 пассажира
Место водителя
Место водителя
Мест для сиденья 64
Мест для сиденья 64
Двери у трамвая широкие, чтобы было удобно заходить пассажирам
Двери у трамвая широкие, чтобы было удобно заходить пассажирам

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В Екатеринбурге с мая 2024 года на маршруте №18 (проходит через озеро Шарташ, Втузгородок, Площадь 1905 года и Юго-Западный микрорайон) курсирует трамвай, модель которого в 2025 году закупят в количестве 15-ти штук. Поступит партия до 31 января 2026 года. Модель 71-639 «Кастор» была разработана специально для столицы Урала Усть-Катавским вагоностроительным заводом (Челябинская область), входящим в структуру Роскосмоса. URA.RU разобралось, что это за трамваи и чем они интересны. Низкопольный «Кастор» имеет три секции, четыре двери, весит 40 тонн, разгоняется до 90 километров в час, служит, как утверждают производители, 30 лет. Разработан специально для магистральных маршрутов, то есть может спокойно преодолевать большие расстояния. Радиус поворота составляет 14 метров, что позволяет трамваю быть маневренным. Этому способствует и небольшая его длина — порядка 25 метров. На аккумуляторах может проехать до 30 километров. «Кастор» способен вместить 261 пассажира. При этом в вагоне установлено 64 сиденья, учтены места для инвалидов. Есть система климат-контроля, а также режим «тепловая завеса» при посадке и высадке пассажиров зимой и летом. То есть создается некая воздушная стена. Зимой не проникает в салон холодный воздух и не выходит при этом теплый. Вагоны имеют информационные табло и USB-разъемы для зарядки гаджетов. Назван трамвай в честь звезды в созвездии Близнецов. Находится она на расстоянии приблизительно 50 световых лет от Солнца. Возраст звезды Кастор составляет порядка 370 миллионов лет. Тестовая обкатка «Кастора» состоялась 8 мая 2024 года. На трамвае тогда проехали губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. В конце марта 2025 года в рамках транспортной реформы был объявлен конкурс на покупку 15-ти новых трехсекционных трамваев. Тендер выиграла московская компания «ПК Транспортные системы» — ее через третьи юрлица связывают с бенефициаром «Трансмашхолдинга» Искандером Махмудовым. Однако закупка не состоялась из-за жалобы «Уралтрансмаша» в ФАС о нарушении прав участников. Хотя сами в конкурсе не участвовали. 30 мая мэрия объявила новый конкурс. 10 июня были подведены итоги. В мэрии пояснили, что городу, благодаря конкурсу, удалось сэкономить более полумиллиарда рублей. При начальной цене контракта в почти 2,7 миллиарда рублей выигравший аукцион поставщик получит 2,1.
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