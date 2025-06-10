Как выглядят трамваи, которые закупили для Екатеринбурга. Фото

Екатеринбургская мэрия закупит для города 15 новых челябинских трамваев

11 июня 2025 в 14:12 Размер текста - 17 +

В 2024 году «Кастор» вышел на 18 маршрут Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге с мая 2024 года на маршруте №18 (проходит через озеро Шарташ, Втузгородок, Площадь 1905 года и Юго-Западный микрорайон) курсирует трамвай, модель которого в 2025 году закупят в количестве 15-ти штук. Поступит партия до 31 января 2026 года. Модель 71-639 «Кастор» была разработана специально для столицы Урала Усть-Катавским вагоностроительным заводом (Челябинская область), входящим в структуру Роскосмоса. URA.RU разобралось, что это за трамваи и чем они интересны. Низкопольный «Кастор» имеет три секции, четыре двери, весит 40 тонн, разгоняется до 90 километров в час, служит, как утверждают производители, 30 лет. Разработан специально для магистральных маршрутов, то есть может спокойно преодолевать большие расстояния. Радиус поворота составляет 14 метров, что позволяет трамваю быть маневренным. Этому способствует и небольшая его длина — порядка 25 метров. На аккумуляторах может проехать до 30 километров. У «Кастора» три секции и четыре двери Фото: Илья Московец © URA.RU «Кастор» способен вместить 261 пассажира. При этом в вагоне установлено 64 сиденья, учтены места для инвалидов. Есть система климат-контроля, а также режим «тепловая завеса» при посадке и высадке пассажиров зимой и летом. То есть создается некая воздушная стена. Зимой не проникает в салон холодный воздух и не выходит при этом теплый. Вагоны имеют информационные табло и USB-разъемы для зарядки гаджетов. Назван трамвай в честь звезды в созвездии Близнецов. Находится она на расстоянии приблизительно 50 световых лет от Солнца. Возраст звезды Кастор составляет порядка 370 миллионов лет. Тестовая обкатка «Кастора» состоялась 8 мая 2024 года. На трамвае тогда проехали губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. В конце марта 2025 года в рамках транспортной реформы был объявлен конкурс на покупку 15-ти новых трехсекционных трамваев. Тендер выиграла московская компания «ПК Транспортные системы» — ее через третьи юрлица связывают с бенефициаром «Трансмашхолдинга» Искандером Махмудовым. Однако закупка не состоялась из-за жалобы «Уралтрансмаша» в ФАС о нарушении прав участников. Хотя сами в конкурсе не участвовали. 30 мая мэрия объявила новый конкурс. 10 июня были подведены итоги. В мэрии пояснили, что городу, благодаря конкурсу, удалось сэкономить более полумиллиарда рублей. При начальной цене контракта в почти 2,7 миллиарда рублей выигравший аукцион поставщик получит 2,1. «Кастор» считается маневренным Фото: telegram-канал Алексея Орлова Трамвай способен вместить 261 пассажира Фото: telegram-канал Алексея Орлова Место водителя Фото: telegram-канал Алексея Орлова Мест для сиденья 64 Фото: telegram-канал Алексея Орлова Двери у трамвая широкие, чтобы было удобно заходить пассажирам Фото: telegram-канал Алексея Орлова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге с мая 2024 года на маршруте №18 (проходит через озеро Шарташ, Втузгородок, Площадь 1905 года и Юго-Западный микрорайон) курсирует трамвай, модель которого в 2025 году закупят в количестве 15-ти штук. Поступит партия до 31 января 2026 года. Модель 71-639 «Кастор» была разработана специально для столицы Урала Усть-Катавским вагоностроительным заводом (Челябинская область), входящим в структуру Роскосмоса. URA.RU разобралось, что это за трамваи и чем они интересны. Низкопольный «Кастор» имеет три секции, четыре двери, весит 40 тонн, разгоняется до 90 километров в час, служит, как утверждают производители, 30 лет. Разработан специально для магистральных маршрутов, то есть может спокойно преодолевать большие расстояния. Радиус поворота составляет 14 метров, что позволяет трамваю быть маневренным. Этому способствует и небольшая его длина — порядка 25 метров. На аккумуляторах может проехать до 30 километров. «Кастор» способен вместить 261 пассажира. При этом в вагоне установлено 64 сиденья, учтены места для инвалидов. Есть система климат-контроля, а также режим «тепловая завеса» при посадке и высадке пассажиров зимой и летом. То есть создается некая воздушная стена. Зимой не проникает в салон холодный воздух и не выходит при этом теплый. Вагоны имеют информационные табло и USB-разъемы для зарядки гаджетов. Назван трамвай в честь звезды в созвездии Близнецов. Находится она на расстоянии приблизительно 50 световых лет от Солнца. Возраст звезды Кастор составляет порядка 370 миллионов лет. Тестовая обкатка «Кастора» состоялась 8 мая 2024 года. На трамвае тогда проехали губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. В конце марта 2025 года в рамках транспортной реформы был объявлен конкурс на покупку 15-ти новых трехсекционных трамваев. Тендер выиграла московская компания «ПК Транспортные системы» — ее через третьи юрлица связывают с бенефициаром «Трансмашхолдинга» Искандером Махмудовым. Однако закупка не состоялась из-за жалобы «Уралтрансмаша» в ФАС о нарушении прав участников. Хотя сами в конкурсе не участвовали. 30 мая мэрия объявила новый конкурс. 10 июня были подведены итоги. В мэрии пояснили, что городу, благодаря конкурсу, удалось сэкономить более полумиллиарда рублей. При начальной цене контракта в почти 2,7 миллиарда рублей выигравший аукцион поставщик получит 2,1.