Умер сын писателя Эрнеста Хемингуэя

Патрик Хемингуэй, младший сын писателя Эрнеста Хемингуэя, скончался на 98-м году жизни. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).
«Патрик Хемингуэй, второй сын писателя Эрнеста Хемингуэя, скончался во вторник в своем доме в Бозмене, штат Монтана», — сказано в сообщении NYT. Отмечается, что Хемингуэй-младший пошел по стопам отца и посвятил жизнь литературе.
Кроме того, он внес значительный вклад в сохранение наследия Эрнеста Хемингуэя: завершил роман «Проблеск истины», над которым работал его отец, но не успел закончить при жизни. Семья и коллеги отмечают, что Патрик на протяжении многих лет занимался редакторской и просветительской деятельностью.
