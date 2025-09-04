Чемпион UFC Макгрегор захотел стать президентом Ирландии

Ирландский боец, бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор объявил о завершении сбора необходимых подписей для участия в выборах президента Ирландии. Об этом спортсмен сообщил в социальных сетях.
«Петицию уже подписало достаточное количество граждан. Теперь я официально смогу стать одним из кандидатов», — написал Конор Макгрегор в публикации.
Кроме того, Макгрегору удалось заручиться поддержкой некоторых членов парламента, что является одним из требований для официальной регистрации кандидата в президенты Ирландии. Подробности о дальнейших шагах кампании и предвыборной программе Макгрегор пообещал раскрыть в ближайшее время на своих официальных ресурсах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.