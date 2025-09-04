Чемпион UFC Макгрегор захотел стать президентом Ирландии

Макгрегор будет участвовать в президентских выборах
Макгрегор будет участвовать в президентских выборах

Ирландский боец, бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор объявил о завершении сбора необходимых подписей для участия в выборах президента Ирландии. Об этом спортсмен сообщил в социальных сетях.

«Петицию уже подписало достаточное количество граждан. Теперь я официально смогу стать одним из кандидатов», — написал Конор Макгрегор в публикации.

Кроме того, Макгрегору удалось заручиться поддержкой некоторых членов парламента, что является одним из требований для официальной регистрации кандидата в президенты Ирландии. Подробности о дальнейших шагах кампании и предвыборной программе Макгрегор пообещал раскрыть в ближайшее время на своих официальных ресурсах.

