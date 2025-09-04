04 сентября 2025

Бывшая жена бизнесмена Потанина пытается отсудить миллиарды долларов

Экс-супруга миллиардера Потанина получила разрешение на иск после развода
Экс-супруга миллиардера Потанина получила разрешение на иск после развода

Бывшая супруга российского миллиардера Наталья Потанина получила разрешение британского суда на подачу иска о финансовом обеспечении после развода. Теперь она может требовать выплаты, включая компенсацию за долю экс-мужа в ПАО «ГМК „Норильский никель“. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Бывшая жена миллиардера Владимира Потанина Наталья Потанина добилась возможности обратиться в суд с требованием о финансовом обеспечении после развода, включающем выплаты за его долю в „Норникеле“», — сказано в сообщении агентства. При этом Forbes оценивает его состояние в $24,2 млрд.

Потанины официально развелись в 2014 году после продолжительного брака. После этого Наталья Потанина на протяжении нескольких лет пыталась добиться раздела имущества как в России, так и за рубежом. В 2019 году Высокий суд Лондона отказал ей в праве предъявлять иск экс-супругу, указав на недостаточные связи истицы с Британией.

Теперь суд разрешил рассмотреть требования о выплате бывшей жене. По информации Reuters, речь идет о пакете акций размером примерно в $9 млрд. Кроме того, она претендует на элитную недвижимость в России стоимостью около $150 млн на момент покупки.

