Наглого грабителя, избившего водителя автобуса, задержали в Екатеринбурге. Фото

При задержании молодой человек пытался оказать сопротивление полицейским
При задержании молодой человек пытался оказать сопротивление полицейским

В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска отдела полиции №10 задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении грабежа. В середине августа в микрорайоне «Сортировочный», подозреваемый напал на 60-летнего водителя автобуса у подъезда дома на улице Пехотинцев. Об этом сообщили в городском отделении по связям со СМИ УМВД России.

«Ранее в полицию обратился потерпевший — 60-летний мужчина, работающий водителем автобуса. Он пояснил, что около полуночи возвращался со смены и уже возле подъезда подвергся нападению неизвестного. Мужчина даже не увидел нападавшего, только почувствовал удар в спину, а затем в голову», — рассказали в ведомстве.

Преступник украл у пострадавшего сумку с документами и деньгами. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

Полицейским удалось установить личность предполагаемого преступника. Им оказался ранее несудимый молодой человек, проживающий на той же улице.

По данным следствия, в ночь нападения он заметил одинокого прохожего, подумал, что тот пьян и решил воспользоваться ситуацией. «При задержании он тоже попытался показать свое „кунг-фу“, но полицейские оказались проворнее», — отметили в ведомстве. 

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»), он заключен под стражу. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

