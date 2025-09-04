В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска отдела полиции №10 задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении грабежа. В середине августа в микрорайоне «Сортировочный», подозреваемый напал на 60-летнего водителя автобуса у подъезда дома на улице Пехотинцев. Об этом сообщили в городском отделении по связям со СМИ УМВД России.
«Ранее в полицию обратился потерпевший — 60-летний мужчина, работающий водителем автобуса. Он пояснил, что около полуночи возвращался со смены и уже возле подъезда подвергся нападению неизвестного. Мужчина даже не увидел нападавшего, только почувствовал удар в спину, а затем в голову», — рассказали в ведомстве.
Преступник украл у пострадавшего сумку с документами и деньгами. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.
Полицейским удалось установить личность предполагаемого преступника. Им оказался ранее несудимый молодой человек, проживающий на той же улице.
По данным следствия, в ночь нападения он заметил одинокого прохожего, подумал, что тот пьян и решил воспользоваться ситуацией. «При задержании он тоже попытался показать свое „кунг-фу“, но полицейские оказались проворнее», — отметили в ведомстве.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»), он заключен под стражу. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы.
