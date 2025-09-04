04 сентября 2025

Строившая «Лахта Центр» компания продает свой крупный ТЦ в ХМАО

Турецкий девелопер Renaissance Development выставил на продажу торговый центр «Аура» в Сургуте
Турецкий девелопер Renaissance Development выставил на продажу торговый центр «Аура» в Сургуте Фото:

Турецкий девелопер Renaissance Development, принимавший участие в возведении петербургского «Лахта Центра», решил избавиться от своих активов в Сургуте (ХМАО) и Ярославле — компания выставила на продажу торговые центры «Аура». Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на слова консультантов, которые работали с холдингом.

«Турецкий девелопер Renaissance Development выставил на продажу торговые центры „Аура“ в Сургуте и Ярославле», — сообщается на сайте «Ведомости». Пока покупателей на торговые центры не нашли, но компания активно ищет инвесторов.

У Renaissance Development в России много недвижимости — 740 000 квадратных метров. Эта фирма известна тем, что строила не только «Лахта-центр», но и торговый центр «Галерея» в Санкт-Петербурге, а также небоскребы «Федерация» и «Эволюция» в Москва-Сити.

