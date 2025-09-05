Kurier: встреча в Париже подтвердила раскол в ЕС по Украине

Встреча представителей так называемой «коалиции желающих» в Париже выявила глубокие разногласия среди европейских стран по вопросу отправки войск на Украину. Об этом сообщает австрийское издание.
«Тот факт, что остается много вопросов касательно отправки войск, объясняется сложной ситуацией, в которой оказались некоторые партнеры по коалиции. В некоторых европейских столицах в последние недели наметилось желание избегать этой темы», — сообщает Kurier.
Издание отмечает, что особенно острой дискуссия стала во Франции, где оппозиционные партии активно выступают против отправки французских военных на территорию Украины даже под видом миротворческой миссии. Протесты усилились после недавних заявлений правительства о возможном расширении военного присутствия. В статье указывается, что рост влияния оппозиции может затруднить принятие решений о военных расходах и снизить поддержку инициатив по помощи Киеву.
Издание также обращает внимание на позицию Италии, которая, по мнению автора материала, не рассматривается партнерами как надежный союзник для проведения военных операций или направлений миротворческих сил на Украину. Рим последовательно отказывается участвовать в подобных инициативах, что еще больше осложняет поиск единого подхода внутри европейской коалиции.
Саммит «коалиции желающих» прошел 4 сентября в Париже. В нем приняли участие лидеры более 30 стран, чтобы обсудить отправку войск и санкции против России. Подробнее об итогах встречи — в материале URA.RU.
