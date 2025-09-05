В Париже состоялся саммит «коалиции желающих», посвященный гарантиям безопасности для Украины и давлению на Россию. Лидеры более 30 стран обсудили отправку войск и санкции, однако не по всем вопросам удалось достичь единства, особенно с учетом позиции США. Подробности в материале URA.RU.
Кто присутствовал и что обсуждали
4 сентября в Париже по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона прошла встреча лидеров более 30 государств, входящих в «коалицию желающих». Главной темой стали гарантии безопасности для Украины после завершения конфликта. По итогам Макрон заявил, что 26 стран подтвердили готовность отправить военный контингент на Украину после установления мира или перемирия. Впрочем, по данным Financial Times, коалиция разделена: Великобритания готова к развертыванию войск, Италия выступает против, а большинство, включая Германию, еще не определились.
Трамп разошелся во мнениях с Европой по санкциям
В ходе саммита состоялся телефонный разговор европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом, который выявил серьезные разногласия по санкционной политике. Как сообщает Bild, Трампу доложили, что из стран ЕС только Венгрия и Словакия импортируют российскую нефть, на что спецпредставитель США Стив Виткофф обвинил Европу в закупках через Индию. Лидеры ЕС предложили создать совместную рабочую группу по санкциям, но согласие Трампа на эту инициативу осталось под вопросом.
Что говорил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита провел двустороннюю встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. По словам представителя украинского президента, это стало продолжением переговоров, начатых в Вашингтоне. Подробности беседы не разглашались. Также с Уиткоффом встретились секретарь СНБО Рустем Умеров и глава офиса президента Андрей Ермак для обсуждения практической реализации гарантий безопасности.
Украину хотят превратить в дикобраза
Европейские страны разработали двухкомпонентный план гарантий безопасности, о котором пишет The Washington Post. Первый элемент, «демонстрационный», предполагает размещение международного контингента вдали от линии фронта для сдерживания будущих атак. Второй, «регенерационный», направлен на тренировку украинских военных и восстановление ресурсов армии. Эта стратегия призвана сделать любое новое нападение на Украину слишком «дорогим».
Позиция Трампа по санкциям
Дональд Трамп не намерен вводить новые санкции против России, несмотря на призывы Европы. Его ключевое требование, озвученное в телефонном разговоре, — полное прекращение закупок российской нефти европейскими странами. Кроме того, Трамп призвал европейских лидеров оказать экономическое давление на Китай за его торговые связи с РФ. Позиция Вашингтона по участию в гарантиях безопасности для Украины остается неопределенной.
Девять стран присоединились к санкциям против РФ
Согласно решению Совета ЕС, к последнему пакету ограничительных мер против России присоединились девять стран, не входящих в Евросоюз. Среди них: Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Молдавия и Украина. Они обязались привести свою национальную политику в соответствие с санкционным режимом ЕС.
Кто отказался отправлять войска
Хотя вопрос о санкциях вызвал споры, еще более четкие разногласия проявились в вопросе отправки войск. Ряд стран-участниц коалиции публично отказались от идеи направления своих военных на Украину даже после завершения боевых действий. О такой позиции заявили премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Польши Дональд Туск и президент Румынии Никушор Дан. При этом Рим и Бухарест выразили готовность оказывать поддержку в виде обучения военных и предоставления логистической помощи за пределами Украины.
