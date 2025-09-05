Тульскую область атаковали беспилотники ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Атака БПЛА отбита
Атака БПЛА отбита Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Над Тульской областью уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Миляев.

«Подразделения ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников», — написал Миляев в своем telegram-канале. Он добавил, что боевая работа велась по защите воздушного пространства региона. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Как уточнил глава региона, повреждений жилых зданий и объектов инфраструктуры также зафиксировано не было. Было отмечено, что все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Над Тульской областью уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Миляев. «Подразделения ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников», — написал Миляев в своем telegram-канале. Он добавил, что боевая работа велась по защите воздушного пространства региона. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Как уточнил глава региона, повреждений жилых зданий и объектов инфраструктуры также зафиксировано не было. Было отмечено, что все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...