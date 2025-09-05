Тульскую область атаковали беспилотники ВСУ

Над Тульской областью уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Миляев.
«Подразделения ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников», — написал Миляев в своем telegram-канале. Он добавил, что боевая работа велась по защите воздушного пространства региона. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Как уточнил глава региона, повреждений жилых зданий и объектов инфраструктуры также зафиксировано не было. Было отмечено, что все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы.
